Heinz Sichrovsky berichtet von den Salzburger Festspielen: Caesars Wahn und der Flug in die Ewigkeit

Und der Schönberg-Webern-Mahler-Abend, noch ein Wunder höher. Hier geht es um Menschen, zwei Frauen diesfalls, die durch Lebenskrisen taumeln. Schönbergs „Erwartung“ (aufwühlend gestaltet von Ausrine Stundyte), ein Kosmos von 30 Minuten, braucht im Aufführungsbetrieb Ergänzung. Oft ist das Bartoks „Blaubart“. Aber nicht hier! Weberns minutenlange Orchesterstücke führen wie eine von Gott gebaute Brücke zum „Abschied“ aus Mahlers „Lied von der Erde“: scheinbar Gegensätzliches als schöpferische Einheit aus der gemeinsamen Epoche der Avantgarde und des Untergangs. Die Philharmoniker unter Esa-Pekka Salonen setzen hier alle ihre Betörungskräfte an Dekadenz und Schönheit frei, die Altistin Fleur Barron erreicht mit Mahler das Herz.

Und was dem Regisseur Peter Sellars in der Magie der fast unbehelligten Felsenreitschule gelingt, erfüllt die Sehnsucht Vieler: pure Opernregie als hoch inspirierter Dienst an der Partitur, Verwandlung von Musik in hundert Farben, generiert aus Schatten, Dunkel, Licht und der Kunst der Darstellerinnen. Wäre es nur der Flötist, der beim Mahler aus einer der höchsten Arkaden in den Dialog mit der Sängerin tritt – solche Bilder sind es, die sich dauerhaft in die Aufführungsgeschichte einschreiben.