Letzte Chance: Franz Grabmayr in der ALBERTINA

Geht es nach ALBERTINA-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder, ist Franz Grabmayr „einer der allerbedeutendsten Vertreter der österreichischen Kunstgeschichte“. Als einer der wichtigsten Materialkünstler wusste Grabmayr das Pigment nicht bloß aufgrund seiner koloristischen Eigenschaften zu schätzen, sondern setzte es in seinem Hauptwerk als Material ein. Bis zu 120 Kilogramm Pigment – in Form pastöser Ölfarbe – befördert er mit der Kelle auf den Bildträger und übersetzte in einem kraftvollen Malakt die von seinem Motiv ausgehende Energie auf die Leinwand. In der von Abstraktion gekennzeichneten Entwicklung seines Werkes löst er sich zusehends von der Gegenständlichkeit des Motivs und besinnt sich letzten Endes bloß noch auf dessen Dynamik – getragen von Koloristik und Pastosität. Gespeist von der Kraft der Elemente.