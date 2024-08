Franz Grabmayr: Kunstgespräch in der ALBERTINA

Was die Arbeit Grabmayrs eint, ist die unvergleichbare Dynamik, die das Motiv zunehmend in den Hintergrund des Gezeigten rückt. Die Dynamik als Resultat des Betrachtens – Grabmayrs Paradedisziplin und Grundlage seines Schaffens: "Ganz gleich, ob malend in der Natur oder während der Wintermonate in seinem Wiener Atelier oder in den 70er Jahre an der Wiener Staatsoper – die Spontanität in der Ausführung hat ihn stets begleitet und die Dynamik des Gesehenen eingefangen", so Kunsthistoriker und Autor Robert Fleck.

Bis 13. Oktober kann Grabmayrs pastöses Oeuvre noch in der ALBERTINA entdeckt werden.

Weitere Beiträge zum Thema: