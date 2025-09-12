Gottfried Helnwein: Alterslos im Intrigenstrudel

Die Augen unter dem ikonischen Kopftuch funkeln. „Als gelernten Wiener hätte es mich wirklich gewundert, wenn die Neidgesellschaft das so einfach hätte durchgehen lassen. Ich bin in Favoriten geboren und schätze die unglaublichen Qualitäten dieser Stadt, aber ich kenne auch die Schlangengrube der Intriganten, Neider und Denunzianten, der Hackl-ins-Kreuz-Spezialisten. Auch da ist Wien Weltspitze.“

Dabei schien die Idee naheliegend, nachdem eine Ausstellung in der Albertina zu Helnweins Fünfundsiebziger 300.000 Menschen mobilisiert hatte, mehr als jede andere eines lebenden Künstlers in der Geschichte des Hauses. Nun dachte man an eine Art Ergänzung zum Hundertwasserhaus.

Da ging es los, und den Monolog des Zorns unterbricht man als erfahrener Zuhörer nicht: „Meine Installation im Stephansdom wurde von ultrarechten Katholiken attackiert, und dann hat mich die FPÖ wegen eines Kulturhauptstadtprojekts in Gmunden angegriffen, weil ich in meiner Installation ein Kind in einer schwarzen Uniform gezeigt habe. Interessanterweise hat eine sich links wähnende Journalistin sofort den Schulterschluss vollzogen und mir sogar ,Wiederbetätigung’ vorgeworfen. Ich bin wahrscheinlich der erste Künstler, der von beiden politischen Seiten zugleich angegriffen wurde, was mir irgendwie das Gefühl gibt, auf dem richtigen Weg zu sein. In ihrem Hass auf Künstler und ihrer Begeisterung für Zensur und Cancel-Culture scheinen sich beide Seiten ja ziemlich einig zu sein.“ „Ich konnte“, fährt der Meister in gutgelauntem Furor fort, „allerdings nicht umhin, den Rechten und der Woke-Linken in einem offenen Brief mitzuteilen, dass ich mich des Eindrucks nicht erwehren könne, es hätte ihnen jemand ins Gehirn geschissen.“

Worauf sich hurtig eine Kampagne gegen das Wiener Museum entspann und die Räume umgewidmet wurden. Helnwein: „Das Science Center für Kinder in der Akademie halte ich übrigens für eine sehr gute Idee und wünsche dem Projekt alles Gute.“