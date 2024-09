„Man kann die Qualität seiner Werke spüren!“

Wie es dazu kam, dass Grabmayr in den 70er Jahren – zumindest während der kalten Jahreshälfte, als er seine Pleinairmalerei aufgrund der Waldviertler Kälte unterbrechen musste – beinahe täglich an der Oper malte, ist Roščić nicht bekannt. „Generell weiß man hier am Haus weniger über die damalige Zeit, als man meinen möchte“, so der Hausherr. „Lediglich einige Erzählungen damaliger Tänzerinnen und Tänzer sind uns bekannt. Natürlich kann man einen solchen Schaffensprozess nicht dekretieren, das kam auch damals aus einer tieferen Quelle.“ Rund eine Dekade war die Oper schließlich Grabmayrs Winteratelier, in dem er fand, was ihm sonst lodernde Feuer oder reißende Gebirgsbäche offerierten – Dynamik, die sein Oeuvre als Konstante begleitet. Die Bewegung, die Dynamik des Tanzes, war es, was ihn faszinierte und was er, während der Proben am Bühnenrand kniend und abends, während der Vorstellung, von der sogenannten Gasse aus beobachtend, in abstrahierter Darstellung virtuos zu Papier brachte.

Anfang der 80er Jahre endete schließlich das Kapitel Grabmayrs an der Staatsoper: „Lorin Maazel, damaliger Direktor des Hauses und bedeutender Dirigent, sah es als zu gefährlich an, Grabmayr in dieser Form weiterarbeiten zu lassen.“ Ob malerisches Schaffen unter Roščićs Direktion denkbar wäre? „Selbstverständlich“, zeigt er sich begeistert. „Zwar würde nicht jede Produktion die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, aber mir fallen sofort einige ein, die mit ein wenig gutem Willen und Begeisterung für einen großen Künstler durchaus geeignet wären.“