Farbentanz an der Wiener Staatsoper

Von 1970 bis 1980 revolutionierte der Materialkünstler Franz Grabmayr sein graphisches Werk an der Wiener Staatsoper. Die damals entstandenen Tanzblätter sind Zeugnis dieses einmaligen Schaffensprozesses. 22 dieser Arbeiten – vom Künstler zu Lebzeiten selbst kuratiert – kehren ab 4. September an das Haus am Ring zurück.