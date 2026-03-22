Furiose Premiere: „Wir sind noch einmal davongekommen“ von Thornton Wilder

Dass tatsächlich nach der Pause zwei weitere Stunden vergangen sind, will man gar nicht glauben. Denn gespielt wird grandios. Stefanie Reinsperger führt als Haushälterin Sabine durch das gesamte Stück. Famos wechselt sie zwischen den Spielebenen, kommentiert ihre Rolle und reißt das Publikum mit. Nicholas Ofczarek ist Mr. Antrobus. Dieser Schauspieler übertrifft sich in dieser Figur ständig selber. Zuerst als schrullige Erfinder in einer Art Willy-Wonka-Kostüm, dann als Macho im Smoking, der sich verführen lässt und schließlich als Intellektueller im Rollkragenpullover. Die Konfrontation von Antrobus‘ mit seinem Sohn (toll, Mehmet Ateşçi) lässt er subtil zum Thriller werden. Atemberaubend sein Schlussmonolog. Hier ist ein Virtuose zu erleben. Das ist größte, konkurrenzlose Schauspiel- und Sprechkunst.

Caroline Peters ist ihm eine phänomenale Partnerin. Das gesamte Ensemble, Zeynep Buyraç, Mehmet Atesci, Nils Strunk, Barbara Petritsch, Martin Reinke, Hans Dieter Knebel, Branko Samarovski, Elisabeth Augustin verkörpern künstlerische Exzellenz.