Frühlingskonzert in der Hofburg: Unterreiner sammelt 22.000 Euro

In der Wiener Hofburg hat Kammersänger Clemens Unterreiner seinen Geburtstag im Rahmen des traditionellen Frühlingskonzerts der Gardemusik gefeiert. Rund 1200 Gäste besuchten die ausverkaufte Veranstaltung im Festsaal.

Das Konzert verband musikalische Beiträge aus Oper, Operette und Film mit einem Benefizgedanken. Laut Veranstaltern wurden mehr als 22.000 Euro gesammelt, die dem Verein „Hilfstöne“ zugutekommen.