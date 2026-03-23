Frühlingskonzert in der Hofburg: Unterreiner sammelt 22.000 Euro

Beim Frühlingskonzert der Gardemusik in der Wiener Hofburg feierte Clemens Unterreiner Geburtstag. Über 22.000 Euro wurden für den Verein Hilfstöne gesammelt.
Konzert und Benefiz in der Wiener Hofburg
In der Wiener Hofburg hat Kammersänger Clemens Unterreiner seinen Geburtstag im Rahmen des traditionellen Frühlingskonzerts der Gardemusik gefeiert. Rund 1200 Gäste besuchten die ausverkaufte Veranstaltung im Festsaal.
Das Konzert verband musikalische Beiträge aus Oper, Operette und Film mit einem Benefizgedanken. Laut Veranstaltern wurden mehr als 22.000 Euro gesammelt, die dem Verein „Hilfstöne“ zugutekommen.
Gäste aus Politik, Militär und Kultur
Unter den Gästen waren unter anderem Verteidigungsministerin Claudia Tanner, Generalstabschef Rudolf Striedinger sowie Brigadier Kurt Wagner. Auch Vertreter des Bundesheeres wie Gardekommandant Georg Frischeis und Kapellmeister Bernhard Heher nahmen teil.
Aus Kunst und Gesellschaft wurden unter anderem Lidia Baich, Andreas Schager, Annely Peebo, Gerhard Ernst und Birgit Sarata genannt. Auch Unternehmer und weitere Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik waren anwesend.
Moderation und musikalisches Programm
Durch den Abend führte Silvia Schneider. Die Gardemusik des Bundesheeres gestaltete das musikalische Programm gemeinsam mit Unterreiner.
Der Abend stand unter dem Motto, Musik mit einem karitativen Zweck zu verbinden. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Verein zugute, der Menschen in akuten Notlagen unterstützt.