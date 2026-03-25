„Frollywood“: Viele US-Stars zieht es nach Paris

Die Zeiten, in denen Frankophilie in Hollywood eine Ausnahme war – etwa bei Regisseuren wie Woody Allen –, scheinen vorbei. Ebenso die Zeit, in der das französische Kino sich Hollywood nur über einzelne Figuren oder Nischen wie Animation oder Filmmusik näherte. Heute wird Frankreich für Teile der Branche zum Arbeitsort, Zwischenraum und teils auch zur Alternative. Und das in einer Zeit, in der sich die kulturelle Landschaft in den USA verändert.

So auch für Jim Jarmusch. Der Kultregisseur hat bereits den Antrag auf die französische Staatsbürgerschaft gestellt, wie er dem Radiosender France Info bestätigte. Seine Begründung: „Ich möchte einen anderen Ort haben, an den ich mich aus den USA zurückziehen kann“, erklärte er. Paris sei seine zweite Stadt nach New York.

Erst vor wenigen Wochen hatte auch George Clooney gemeinsam mit seiner Familie die französische Staatsangehörigkeit erhalten. Die Beweggründe unterscheiden sich jedoch: Sein weitläufiges Anwesen in Südfrankreich soll ihm Privatsphäre fernab der Paparazzi bieten.