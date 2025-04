Die drei Musiker kennen einander vom Popu­larmusikzweig am BORG Linz, dem „Hogwarts für Musik“, dem auch die Bands Bilderbuch, Leyya oder Krautschädl entsprungen sind. Ritt erinnert sich an das Hadern der Band mit der Ablehnung, die ausgerechnet aus der eigenen „linken Musikerbubble“ kam. „Ich habe wie Paul Jazzgitarre studiert, war sehr urban, auch in Sachen Hip­Hop unterwegs. Mit der Quetschn hat in unserem Umfeld die kritische Bewertung begonnen. Dialekt? Quetschn? Echt, jetzt?“, beschreibt Ritt. „Das war arg, weil ich natürlich genau dort Anerkennung ge­sucht habe.“ Abstrus nennt er es heute, „Aner­kennung von jemandem zu wollen, der nie ein Konzertticket kaufen wird“.

Die Erfahrung mag die weltoffene Grund­haltung der Band gestärkt haben. Mit „Schena Mensch“ schufen sie 2023 ihren Signature Song, eine Hymne auf wahre Werte. „Egal wie du aussiehst, wen du liebst, was zählt ist, ob du ein schöner Mensch bist“, bringt Florian Ritt das Lied auf den Punkt. Bei Konzerten gibt es dazu oft Heiratsanträge auf der Bühne, auch von queeren Pärchen. „Ich weiß, dass im Pub­likum konservative Menschen sind, die das seltsam finden. Sie erleben aber, dass die ande­ren das Paar feiern und vielleicht wird damit ihre Berührungsangst kleiner und eine Grenze brüchiger.“

Es ist Politik, wie Folkshilfe sie denken. Das Positive, das Gemeinsame zu stärken, um dem Trennenden seinen Schrecken zu nehmen, ist die Idee dahinter. Am neuen Album „Bunt“ steckt sie im gesellschaftlichen Mutmach­-Song „Ana für olle“.