Elsie Thausing: „Ich liebe es, alten Dingen neues Leben einzuhauchen!"

Dass ihr Berufsfeld hierzulande ein aussterbendes ist, verwundert Thausing nicht: „Meist wird das Wissen in Familienbetrieben, in die man nur schwer reinkommt, weitergegeben – entsprechend schwierig ist es, eine Lehrstelle zu finden“, so die Künstlerin. Anders sieht es hingegen in England aus, wo sie in High Wycombe ihren Master in „Frame Conservation and Restoration“ machte – „um akademisch zu arbeiten“, führt sie aus. „Ich wollte mir einfach Zeit nehmen und tiefer in die Materie eintauchen.“

Seit 20 Jahren ist der 2-Zimmer-Altbau nun bereits Wirkungsstätte der freischaffenden Künstlerin, die nebenher auch als Fotokünstlerin tätig ist. „Vor den Kindern, die heute auch regelmäßig im Atelier vorbeischauen, habe ich viel on location gearbeitet – damals habe ich etwa einen Monat in Frankreich verbracht. Eine traumhafte Erfahrung“, schwelgt sie in Erinnerungen. Heute arbeitet Thausing fast ausschließlich in ihrem Atelier. Die einstig empfundene Einsamkeit bietet ihr heute willkommene Momente der Ruhe. Langweilig wird ihr nach all den Jahren des Vergoldens noch lange nicht: „Jedes Stück ist unterschiedlich und am Ende kennst du einen jeden Quadratmillimeter davon – außerdem lernt man die unterschiedlichsten Menschen auf ganz anderer Ebene können. Es ist schön, wenn dein Gegenüber die Leidenschaft für die Kunst und das Schöne teilt oder du sie entfachen kannst.“ Was das Skurrilste ist, das Thausing je zum Strahlen gebracht hat? „Von Heizkörpern über Toilettenabflussrohre bis hin zu den Schuhen eines Sängers war so ziemlich alles dabei – es gibt eben kaum etwas, dem man nicht zu neuem Glanz verhelfen kann.“