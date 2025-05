Elias Hirschl: Ein Seher in unsere groteske Zukunft

Und jetzt „Content“, 2022 geschrieben und schon im Frühstadium mit dem Bachmann-Publikumspreis ausgezeichnet. Hirschl konsumierte gerade das Stadtschreiber-Stipendium der Ruhrpott-Metropole Dortmund, und vor dem apokalyptischen Hintergrund der bedrängten Kohleindustrie entstand eine Dystopie, die schon während der Pandemie Gestalt angenommen hatte: Dass er sich im Lockdown nahezu unkontrolliert mit Content aus dem Netz abfüllte, führte den Skeptiker zur Frage, wer denn diese Flut an Blödsinn produziere.

Die Ich-Erzählerin erzeugt da in der Content-Farm „Smile Smile Inc.“ sinn­lose Listen, die nur die Funktion haben, angeklickt zu werden. Die Realität draußen ist Phantom. Zeitverschwendung, an die klaffenden, Passanten verschlingenden Löcher in den Straßen einen Gedanken zu richten. Die Welt geht unter. Der Turbokapitalismus, so fasste der beeindruckte Rezensent der „Süddeutschen“ zusammen, zieht „in seine vielleicht letzte große Schlacht. Der Mensch ist – endlich, endlich – komplett egal.“

Das Wiener Schauspielhaus stellt jetzt die Theaterfassung her. Die Regisseurin Asli Kislal verteilt die Protagonistin auf das Ensemble, so wie sich Identität auch im Roman fragmentiert.

Als der Roman Anfang 2024 erschien, war Trump von der Wahl noch fast ein Jahr entfernt und Musk noch haupt­beruflicher Autoerzeuger. Und heute? „­Unbrauchbar, mit rechter Propaganda, Bots und Werbung vollgestopft“, klagt Hirschl. „Das ist passiert, als das Buch schon fast fertig war, ebenso die Umbenennung auf X, ich konnte es gerade noch im letzten Moment hineinnehmen.“ Die Konsequenzen? Nicht so einfach zu ziehen. Brutale Besteuerung eventuell? „Ich weiß nicht, was da eine gute Lösung wäre. Es gibt ja keine brauchbaren europäischen Social-Media-Äquivalente. Man ist ein Stück weit abhängig von einer Handvoll großer, undemokratisch geführter Tech-Firmen.“

Also hat er sich selbst aus dem Betrieb genommen und versorgt eine minimale Abnehmerschaft an Journalisten und Kulturleuten über die kommerziell vernachlässigbare Plattform Bluesky. „Was aber auch nicht die Lösung sein kann, weil man das Ganze dann erst recht den falschen Leuten überlässt.“