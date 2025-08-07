Wo es legal ist, zu dritt eine Ehe zu führen

Der Minderheit der Hatti mit einer Bevölkerung von etwa 300.000 wird seit 1967 von der indischen Regierung der sogenannte ‚Tribal Status‘ garantiert. Sie können nach ihrer eigenen Tradition leben, auch wenn diese in manchen Fällen den Gesetzen Indiens widerspricht.

Am 12. Juli dieses Jahres heiratete Sunita Chauhan in Shillai, einer Kleinstadt auf 2.000 Meter Höhe im Bezirk Sirmaur, die beiden Brüder Pradeep und Kapil Negi. Niemand hatte sie dazu gezwungen. Sunita war damit einverstanden, ebenso die beiden Brüder, eine Ehefrau zu teilen und alle drei setzten eine jahrhundertealte Tradition fort.

Polyandrie ist in Indien verboten, als Brauch der Hatti jedoch legal, und wird mehrere Male jedes Jahr praktiziert. Die Familie der Brüder konnte mit dieser Entscheidung verhindern, dass die als Terrassen in die Berge geschlagenen kleinen Anbauflächen von Generation zu Generation geteilt und verkleinert werden. Der vorgebrachte praktische Vorteil dieser Ehe widerspricht allerdings der vehement betonten Freiwilligkeit.

Drei Tage lang feierte die Bevölkerung Sunitas Hochzeit mit Pradeep, der für die lokale Wasserbehörde arbeitet, und Bruder Kapil, der im Ausland beschäftigt ist.