Doug Argue in Wien: US-Künstler eröffnet Ausstellung in der Galerie Kovacek

In der Galerie Sylvia Kovacek in der Wiener Innenstadt wurde eine neue Ausstellung des US-amerikanischen Künstlers Doug Argue eröffnet. Bereits am Nachmittag füllten sich die Räume in der Spiegelgasse, als Argue persönlich zur Vernissage anreiste.

Gezeigt wird eine Auswahl neuer sowie zentraler Arbeiten des Malers, der seit den 1980er-Jahren international ausstellt und sich zwischen Neo-Expressionismus und zeitgenössischer Abstraktion bewegt.