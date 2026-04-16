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Doug Argue in Wien: US-Künstler eröffnet Ausstellung in der Galerie Kovacek

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Der New Yorker Künstler Doug Argue zeigt neue Werke in Wien. Die Vernissage in der Galerie Kovacek zog zahlreiche Gäste an.

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Internationaler Maler zu Gast in Wien

In der Galerie Sylvia Kovacek in der Wiener Innenstadt wurde eine neue Ausstellung des US-amerikanischen Künstlers Doug Argue eröffnet. Bereits am Nachmittag füllten sich die Räume in der Spiegelgasse, als Argue persönlich zur Vernissage anreiste.

Gezeigt wird eine Auswahl neuer sowie zentraler Arbeiten des Malers, der seit den 1980er-Jahren international ausstellt und sich zwischen Neo-Expressionismus und zeitgenössischer Abstraktion bewegt.

Karriere zwischen New York und Europa

Argue wurde unter anderem mit dem Preis der London International Creative Competition ausgezeichnet und war mit großformatigen Arbeiten auf der Biennale in Venedig vertreten. Werke des Künstlers befinden sich heute in öffentlichen Sammlungen wie dem Minneapolis Institute of Art oder dem Walker Art Center.

Eröffnung mit kunsthistorischer Einordnung

Die Ausstellung wurde von Klaus-Albrecht Schröder eröffnet, der Argues Entwicklung als eigenständigen Beitrag zur Malerei hervorhob. Galeristin Sylvia Kovacek verwies auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit dem Künstler, dem bereits 2019 eine Ausstellung in Wien gewidmet war.

Argue selbst betonte seine Verbindung zur Stadt und den Einfluss Wiener Museen auf seine Arbeit.

Vernissage mit breitem Publikum

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Gesellschaft, darunter Maria Rauch-Kallat, Andrea Händler sowie Thomas Schäfer-Elmayer und Christine Zach.

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