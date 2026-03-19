Diagonale 26 eröffnet: Räume ohne Likes und Disruption durch Banales

Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale, ist Mittwochabend in der Grazer Helmut-List-Halle mit der Verleihung des Großen Diagonale Schauspielpreises an Hilde Dalik eröffnet worden. Dazu kam die Österreich-Premiere von Markus Schleinzers „Rose“. Das Intendanzduo Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh - in ihrer Rede klarsichtig und hellwach wie stets - plädierte u. a. für Räume ohne Sofortzwang zu Reaktionen wie Likes und gegen Disruptionen durch banales Lärmen.

„Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit besteht bekanntlich darin, Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne dabei gleich zum Megafon greifen zu müssen“, eröffneten die beiden Intendanten das diesjährige Filmfestival. Das passierte wie gewohnt mit einem politisch wachen Statement. Sie bezogen sich dabei auf den US-Schriftsteller George Saunders, der in seiner Geschichte „The Braindead Megaphone“ aus dem Jahr 2007 - „unschön, aber nicht unzutreffend ins Deutsche übersetzt: das Megafon der Vollidioten“ - die Lautstärke und die Unverfrorenheit als Durchsetzungsmechanismus in einer Diskussion beschreibt: Ein nicht besonders intelligenter Partygast mit Megafon bringt eine bis dahin ausgewogene Gesellschaft in Bedrängnis.

Mit der Zeit drehen sich auch die Gespräche der Vernünftigen nur noch um ihn. Die anderen Gäste versuchen zunächst noch, sich an die Regeln des sozialen Anstands zu halten - sie widersprechen, korrigieren, reagieren, erklären, ärgern sich. Das Problem sei nicht nur das Megafon, sondern auch unser Umgang damit. Denn wer das Megafon besitze, habe auch einen strukturellen Vorteil - selbst dann, wenn er nichts als Unsinn zu sagen habe, so die Intendanten.