Marielis Seyler: „Das Sehen macht den Unterschied“

Erst Jahre später, als Seyler wieder nach Wien übersiedelt war und gerade Hugo Portischs Erfolgsserie „Österreich II“ managte, griff sie erstmals wieder zur Kamera. Das war im Jahr 1984: „Ein befreundeter Kollege hatte mich damals motiviert, mich wieder der Fotografie zu widmen“, so Seyler. Die Küche wird kurzerhand zur Dunkelkammer. „Meine Tochter war total begeistert.“ Und sie war es auch – wieder.

1985 lernt Seyler ihren heutigen Mann kennen, der fortan zu ihrer größten Stütze wird. „Er hat meine Kunst immer zu schätzen gewusst und sie dementsprechend gefördert.“ Gemeinsam ziehen die beiden nach Neulengbach und verwandeln ein leer stehendes Fitnesscenter in deren mit Licht geflutetes Eigenheim. Mit dem Einzug fällt Seylers Entschluss, sich mit Ausschließlichkeit der Fotografie und damit ihrer Kunst, die sie sich zunächst mit Jobs als Restauratorin finanzierte, zu widmen. Inspiriert von Joseph Beuys’ Aktion „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ steht der Protagonist ihrer ersten Serie fest. Ein befreundeter Jäger hilft aus – der wortwörtliche Startschuss einer immerwährenden Schaffens­obsession ist damit gefallen. Sechs Tage verbringt Seyler im künstlerischen Dialog mit dem toten Tier und findet darüber direkt in eines ihrer zentralen Themen: die Natur, deren Zerstörung sie über Jahre hinweg schweigend beobachtet. Die Fotografie bietet schließlich das perfekte Medium, um diesem Schweigen ein Ende zu setzen: „Bereits als Kind bin ich immer in Resonanz mit der Natur gegangen – habe im Garten meiner Eltern die Elfen der Blumen, von denen mir meine Großmutter immer erzählt hatte, gesehen und sogar mit ihnen gesprochen.“ Natur, Tier oder Mensch leiden zu sehen, widerstrebe ihr. „Wenn jemand eine Pflanze abknickt, verspüre ich Schmerz“, deutet sie auf ihren Wohn­dschungel, der hier über die letzten 30 Jahre herangewachsen ist. Durch ihre fotografischen Inhalte, die ihr künstlerisches Narrativ formen, möchte sie anregen: „Meine Kunst ist ein Appell, Rücksicht auf die Natur, aber auch auf unsere Mitmenschen zu nehmen –, damit es gar nicht erst zu jedweder Verletzung kommt.“