David Schalko: „Der ORF ist nichts für machthungrige Männer“

Haben Sie weitere Pläne für eine Zusammenarbeit mit dem ORF? Schreiben Sie die nächste Serie?

Ich habe die letzten zehn Jahre fast ausschließlich an deutschen Projekten gearbeitet. „Braunschlag“ ist eine Art Rückkehr. Ich würde sehr gern wieder mehr in Österreich arbeiten. Und solange die Blauen nicht an der Macht sind, sollte dies vielleicht auch möglich sein. Nach „M“ war es schwierig. Das kann man in den Chats von Strache und Steger nachlesen zu diesem Thema.

Meinen Sie das kolportierte Posting vom ehema­ligen Vize-Kanzler Strache, „Schalko gestern im ORF zeigt Handlungsbedarf“. In Ihrer Serie gab es eine Figur, die wie eine Mischung aus Kurz und Kickl wirkte? Wurden Sie deshalb im ORF ausgebremst? Wurden Projekte von Ihnen blockiert?

Wenn Sie die Antwort von Steger auf diese Nachricht lesen, können Sie sich selbst einen eigenen Reim drauf machen. Dass die FPÖ und Teile der Kurz-ÖVP ihre Kritiker abschaffen wollten, ist kein großes Geheimnis. Und wenn der ORF in die Kandare von solchen Politikern genommen wird, dann wird kritisches Fernsehen verunmöglicht. Auch ein Grund, den ORF endlich zu entpolitisieren.

Wie ließe sich in Zukunft verhindern, dass die Politik bestimmt, was im ORF geschieht?

Indem der Stiftungsrat zum Beispiel nicht mehr von politischen Parteien besetzt wird. Es ist absurd, dass das wichtigste Kontrollorgan im Auftrag von Parteien handelt. Spitzenmanager und Journalisten sollten auch keine Parteizugehörigkeit haben. Es gibt viele Möglichkeiten.

„Braunschlag“ erreichte Rekordquoten. Die ersten Teile verfolgten nahezu eine Million Österreicher. Ist das heute, in Zeiten, in denen Streamingangebote immer mehr werden, überhaupt noch zu erreichen?

Das war ein absoluter Ausnahmefall, und ich glaube, niemand rechnet damit, dass man das wiederholen kann. Außerdem schauen die Leute nicht mehr alle an einem Abend fern, sie können es sich ja aussuchen, wann sie es schauen wollen.

Auch der ORF setzt jetzt stark auf Streaming. Wie relevant ist analoges Fernsehen heute noch für Quoten?

Für mich sind Gelingen und Erinnerung viel relevanter. Eine Serie, über die man in zehn Jahren noch redet, ist mehr wert als ein kurzfristiger Erfolg, den man aber schnell wieder vergisst.

Heute heißt es, dass soziale Medien eine Sucht auslösen können. In einigen Ländern dürfen Jugendliche die erst ab einem bestimmten Alter nutzen. Soll man Kindern den Zugang zu sozialen Netzwerken tatsächlich verbieten?

Es schadet nicht, wenn man in einem Alter ist, in dem man mit Social Media auch umgehen kann. Inzwischen kann man KI-generierte Videos kaum noch von echten unterscheiden. Und der Manipulationsgrad ist extrem hoch. Es gibt für alles Altersbeschränkungen. Warum also nicht auch dafür?

Bürgermeister Tschach blickt im Film wehmütig auf die 1980er-Jahre zurück, als es noch kein Internet und kein Facebook gab. Auch Künstliche Intelligenz würden die Leute nicht brauchen, heißt es im Film. Ein junger privater Investor ist begeistert von der Idee, einen Ort einzurichten, wo man wie vor 40 Jahren lebt. Könnte das realiter funktionieren?

Ich glaube, dass viele Leute einen solchen Themenpark besuchen würden. Ich finde es erstaunlich, dass es den noch nicht gibt. Aber vielleicht überlegt sich der Bürgermeister von Eisgarn (Dorf an der tschechischen Grenze, wo „Braunschlag" gedreht wurde, Anm.) etwas dazu.