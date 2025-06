David Safier: „Humor kann eine Waffe sein“

Im Saal des Femina-Theaters wird es plötzlich still: Mitten in einer Komödie hebt die Schauspielerin Zivia zu einem Dialog an. Ihre Stimme zittert. Sie schildert das Herannahen eines Zuges, der sie und alle in ihrer Nähe zu überrollen droht. Ein idealer Einstieg für einen Thriller. Doch die Szene könnte sich am 16. Jänner 1942 im Warschauer Ghetto tatsächlich so zugetragen haben, als der reale Romanheld Jerzy Jurandot sein Stück, „Die Liebe sucht ein Zimmer“, zur Uraufführung brachte. Der mörderische Zug war damals noch Fiktion. Wenige Monate später wurde er für die 400.000 Bewohner des Ghettos Wirklichkeit, die Nazis begannen mit den Deportationen.

David Safier, Autor von Bestsellern wie „Mieses Karma“ und Sohn eines Wiener jüdischen Migranten, hat Jurandots Stück entdeckt, als er für seinen Roman „28 Tage lang“ über den Aufstand im Warschauer Ghetto recherchierte. Jetzt ließ er die Komödie zum Roman werden. Anlass für ein Gespräch über Humor in bedrängenden Zeiten, Antisemitismus und warum rechte Autokraten Tolkiens „Herr der Ringe“ lieben und die Juden Superman.

Warum jetzt diese Geschichte? Waren der Aufstieg der AfD oder das Attentat der Hamas und der damit wachsende Antisemitismus die Auslöser?

Das mit der AfD war ja abzusehen. Auch Die FPÖ bei Ihnen liegt ja vorne. diese Schwemme an antidemokratischen Bewegungen gibt es auf der ganzen Welt und sie ebbt auch nicht ab. Ich habe gerade für einen Roman recherchiert, der in Auschwitz spielt. Dann kam das Attentat der Hamas, es war klar, was da alles kommen würde. In dieser Zeit gedanklich nach Auschwitz zu gehen, dazu fehlte mir die Kraft. Es war auch schrecklich, was im Warschauer Ghetto passiert ist, aber da gibt es diese Gegenkraft von Humor und Theater, die Menschen im Elend verbindet. Darüber zu schreiben, hat mir dann gutgetan und ich hoffe, den Lesern auch.

Kann man Holocaust und Humor überhaupt in einem Satz nennen?

Humor kann auch ein Überlebensmechanismus sein, und jüdischer Humor, das wissen wir alle, ist geboren aus Unterdrückung und Leid. Daraus können Menschen Kraft ziehen. Und ich glaube auch, dass es eine Waffe gegen Mächtige sein kann. Und vor allen Dingen etwas Verbindendes ist. Mit der Komödie, „Die Liebe sucht ein Zimmer“, die im Warschauer Getto 1942 gespielt wurde, nicht mal ein halbes Jahr vor den Deportationen in die Konzentrationslager, sehe ich mich auch als Autor in der Tradition einer Art von jüdischem Humor. Aber ich kann nicht sagen, ob ich die Kraft zu unterhalten hätte, wäre ich in einer Situation wie Sara oder wäre ich viel zu depressiv, um überhaupt noch eine Zeile hinzukriegen? Oder wäre ich ein Künstler wie Jerzy Jurandot, der noch ein Theater leitet und Komödien macht und die Menschen unterhält in der ganzen Verzweiflung und in dieser Hölle des Warschauer Ghettos.

Das Faszinierende an den Geschichten, die ich aus dem Warschauer Ghetto erzählen kann, ist das positive Potenzial von Menschen und dass das keine Ausnahme ist. Aus dem Konzentrationslager Auschwitz gibt es einige Heldengeschichten, alles andere ist so schrecklich, dass sich die Leute gar nicht auflehnen konnten oder ihre Würde behalten konnten. Aber im Warschauer Ghetto ist noch Potenzial da. Es gab so viele, die Kunst machten oder in Suppenküchen gearbeitet haben, illegal in Schulen Kinder unterrichtet haben. Das alles ist auch eine Art des Widerstandes. Denn Widerstand, das ist auch politisch, Widerstand ist ja nicht nur Waffe. Widerstand ist, sich Würde zu bewahren und aufzulehnen.