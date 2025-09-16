Daniel Kehlmann: „Es ist gefährlich, Grundrechte aufzugeben“

Während der Pandemie schürten Politiker die Angst vor dem Virus. Jetzt ist es die Angst vor dem Weltkrieg. Lässt sich das vergleichen?

Beiden Ängsten ist gemeinsam, dass sie ja völlig berechtigt sind. Corona war eine hoch gefährliche Krankheit, und ein Weltkrieg könnte tatsächlich drohen, auch ich kann oft nicht schlafen bei dem Gedanken. In solchen Bedrohungsmomenten ist aber eben Vernunft das Beste, was wir haben – und die sagt uns, dass wir anfangen, Fehler zu machen, wenn wir der Panik nachgeben.

Nach Corona erlebten die Rechten in Europa und in den USA einen enormen Aufschwung. Ist das auf die Pandemie zurückzuführen?

Die Menschen haben viel Vertrauen in den liberalen Staat verloren, von dem sie eben noch erlebten, wie er seine Samthandschuhe auszog. Auf dieser Basis konnten dann allerlei wirre Theorien und Verschwörungserzählungen gedeihen.

Sie waren zur Wiederwahl von Donald Trump in den USA. Hat ihm die Pandemie geholfen?

Ganz sicher. Trump hat ja eigentlich das Geld für die Entwicklung der Corona-Impfstoffe freigegeben, aber später brachte ihn auch eine Welle der Impf- und Wissenschaftsgegnerschaft zurück ins Amt. Eine sehr berückende Volte der Geschichte.

Leben Sie noch in New York? Wie ist das Leben seit Trumps Wiederwahl?

Ich bin wieder sehr viel in New York. Das Alltagsleben hat sich noch nicht sehr verändert, aber die Gespräche der Menschen sind sehr von der schrecklichen politischen Situation geprägt – entweder, weil sie davon reden, oder weil sie ängstlich darüber schweigen.

Wenn ich richtig informiert bin, leben Sie auch in Berlin. In Deutschland steht die allgemeine Wehrpflicht vor der Wiedereinführung, Wie sehen Sie den Trend zur Aufrüstung in Deutschland?

Die ist noch nicht wieder eingeführt, im Augenblick sollen alle jungen Männer aufgefordert werden, über eine freiwillige Meldung nachzudenken. Die allgemeine Wehrpflicht ist im Gespräch, aber noch ist es ein weiter Weg dahin. Was ich davon halte, darüber werde ich nachdenken, wenn es wirklich wieder eine wahrscheinliche Option ist.

Wie sehen Sie die allgemeine Wehrpflicht als Vater eines Sohnes?

Freuen würde ich mich naturgemäß nicht darüber, aber ich verstehe, dass Situationen entstehen können, in der die Regierung über eine solche Maßnahme zumindest nachdenken muss.

Auf die Pandemie folgten andere Katastrophen: der Krieg in der Ukraine, der Anschlag der Hamas in Israel, der eine ungeheure Welle des Antisemitismus auslöste. Menschen wurden in einem österreichischen Restaurant nicht bedient, weil sie Hebräisch sprachen. In England wurde eine Tournee des renommierten Jerusalem Symphony Orchestra abgesagt.

Es ist sicher eine drastische und auch problematische Maßnahme, das Jerusalem Symphony Orchester auszuladen, aber es wird eben von israelischen Steuergeldern finanziert. Und natürlich ist es ganz furchtbar, eine Familie fortzuschicken, weil sie Hebräisch spricht. Aber angesichts des unfassbaren Leids in Gaza würde ich solche Überreaktionen nicht antisemitisch nennen, sondern eher drastische – und hilflose – Versuche, etwas gegen den gegen jedes internationale Recht verstoßenden Staat Israel zu unternehmen. Hilflose und falsche Versuche, aber eben Versuche, die angesichts der entsetzlichen Situation in Gaza und immer mehr auch der Westbank nicht ganz unverständlich sind. Aber ich habe eine solche Welle von Antisemitismus nicht bemerkt. Was ich bemerkt habe, ist, dass die israelische Regierung jede Kritik an ihren Kriegsverbrechen als Antisemitismus zu brandmarken versucht. Das funktioniert zum Glück immer weniger.

Wie erklären Sie es, dass es auch in der Kunst so viele pro-palästinensische Stimmen gibt?

Künstler sind empathiefähige Menschen, deshalb neigen sie dazu, sich mit den Opfern von Kriegsverbrechen und Massenmorden zu identifizieren.

In unserem Interview zu Jahresbeginn sagten Sie, eine Welle der Angst gefährde die Demokratie. Aber eine Regierung mit Kickl als Kanzler wurde abgewendet. Wie blicken Sie jetzt auf Österreich?

Im Augenblick scheint die Lage einigermaßen beruhigt – aber wer weiß, wann immer man das denkt, neigt Österreich dazu, einen negativ zu überraschen.

Welchem Theater werden Sie nach der Direktion Föttinger Ihre Stücke geben? Gibt es schon Gespräche mit seiner Nachfolgerin, mit dem Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann oder Philipp Gloger vom Volkstheater?

Stefan Bachmann kenne ich seit seiner viel gelobten Inszenierung von „Tyll“ in Köln, unter seiner Direktion gab es dort auch eine sehr interessante Produktion von „Die Reise der Verlorenen“, und am Burgtheater läuft gerade meine Übersetzung von Ayad Akhtars „Der Fall McNeal“. Jan Philipp Gloger habe ich neulich in Berlin kennengelernt auf der Premierenfeier zu seiner sehr gelungenen Inszenierung von Richard Strauss’ „Die schweigsame Frau“. Wir haben uns dann lange über unsere gemeinsame Verehrung für Jura Soyfer unterhalten. Es gibt also viele Berührungspunkte. Gespräche mit der künftigen Josefstadt-Direktion gab es bisher keine. Aber ich habe im Augenblick sowieso keine Theaterstücke anzubieten.