Cosmó holt für Österreich den ESC-Tanzschein

Nach drei Stunden stand fest, dass Cosmó die Mehrheit aus der Kombination der Stimmen von Publikum und einer Expertenjury auf sich vereinen konnte. Die Jury hatte den Sänger noch mit 10 Punkten auf Platz 2 gesetzt, das Publikum sah den künftigen ESC-Vertreter aber auf Platz 1, was am Ende für den Gesamtsieg reichte. Je 50 Prozent des Endergebnisses setzte sich aus dem Votum der Fachleute und der Fernsehzuschauer zusammen.

Auf Platz 2 war am Ende die 22-jährige Tirolerin Lena Schaur als Siegerin der Jurywertung gekommen, nachdem das Publikum ihr Platz 3 zugesprochen hatte. Bamlak Werner aus Kärnten, die von der Jury nur 4 Punkte erhalten hatte, stieg beim Publikum hingegen mit einem 2. Platz aus und kam in der Endwertung somit aufs Stockerl.

Mit "Tanzschein", thematisch angesiedelt zwischen Rian und Bilderbuch, setzte sich somit eine von sechs deutschsprachigen Nummern im Tournament durch. Damit wird Cosmó nun im Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle auflaufen - hat Österreich doch nach dem Sieg von JJ in Basel 2025 mit "Wasted Love" als Gastgeberland einen Fixplatz und muss mit 24 weiteren Nationen um den Titel kämpfen.

"Ich habe den Song für meine Mama geschrieben", verriet Cosmó nach der Verkündung des Ergebnisses, mit dem wohl auch ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zufrieden sein kann. "Ich will, dass Österreich hinter dieser Auswahl steht", begründete sie die Entscheidung, nach vielen Jahren den Österreich-Act wieder in einem Casting zu ermitteln.

Ob der unerwarteten Schneemassen hatten die ursprünglich als Kommentatoren in der von Alice Tummler und César Sampson moderierten Show vorgesehenen Stars Luca Hänni und Elton ihre Teilnahme absagen müssen. Für sie sprangen neben Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Eric Papilaya und der amtierende ESC-König JJ ein. Letzterer nutzte das Forum auch gleich zur Präsentation seines neuen Songs "Shapeshifter".