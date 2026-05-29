Frau Mann, wir haben da noch eine Frage

Neue Schnitte, moderner Look, frisches Design: Zum 70-Jahr-Jubiläum 2027 bekommt die AUA neue Uniformen. Aber mal ehrlich: Welche Frau trägt freiwillig rote Strumpfhosen?

Ganz viele tatsächlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir begonnen haben, über neue Uniformen zu sprechen. Da waren wir im Vorstand zunächst völlig offen. Aber es war wirklich bemerkenswert, wie viele sofort gesagt haben: Das Rot muss bleiben – und auch die roten Strumpfhosen. Viele Airlines auf der Welt tragen Rot. Aber vieles davon ist austauschbar. Unsere Uniform erkennt man sofort. Genau darum geht es ja auch. Deshalb passen wir nicht die Farbe, sondern die Schnitte an, damit sie moderner wirken. Mir ist wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen morgens in den Spiegel schauen und sich schön finden – und stolz sind. Gerade in einem Dienstleistungsunternehmen überträgt sich das auch nach außen.