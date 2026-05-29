Frau Mann, wir haben da noch eine Frage

Zum 70-Jahr-Jubiläum 2027 modernisiert die AUA ihre Uniformen. Am Markenzeichen hält Annette Mann aber fest: Das Rot bleibt – samt Strumpfhosen.
Neue Schnitte, moderner Look, frisches Design: Zum 70-Jahr-Jubiläum 2027 bekommt die AUA neue Uniformen. Aber mal ehrlich: Welche Frau trägt freiwillig rote Strumpfhosen?
Ganz viele tatsächlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir begonnen haben, über neue Uniformen zu sprechen. Da waren wir im Vorstand zunächst völlig offen. Aber es war wirklich bemerkenswert, wie viele sofort gesagt haben: Das Rot muss bleiben – und auch die roten Strumpfhosen. Viele Airlines auf der Welt tragen Rot. Aber vieles davon ist austauschbar. Unsere Uniform erkennt man sofort. Genau darum geht es ja auch. Deshalb passen wir nicht die Farbe, sondern die Schnitte an, damit sie moderner wirken. Mir ist wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen morgens in den Spiegel schauen und sich schön finden – und stolz sind. Gerade in einem Dienstleistungsunternehmen überträgt sich das auch nach außen.
Steckbrief
Annette Mann
Annette Mann wuchs im niederbayerischen Simbach nahe der österreichischen Grenze auf. Sie studierte Betriebswirtschaft und begann ihre berufliche Laufbahn 2003 als Trainee bei der Lufthansa. Von 2016 bis 2020 leitete sie bei der zur Lufthansa Group gehörigen Swiss das Produktmanagement. Seit Januar 2022 ist die Deutsche Vorstandsvorsitzende der Austrian Airlines.