Ulrike Draesner mit dem Christine Lavant Preis 2025 ausgezeichnet

Mit einer festlichen Matinee im Wiener RadioKulturhaus wurde am Sonntag, 5. Oktober 2025, der Christine Lavant Preis zum zehnten Mal verliehen. Die Auszeichnung ging an die deutsche Schriftstellerin Ulrike Draesner, die von der Jury für ihr umfangreiches literarisches Werk und ihre thematische wie sprachliche Vielschichtigkeit gewürdigt wurde.

Rund 200 Gäste verfolgten das vielfältige Programm, das literarische Beiträge mit musikalischen Elementen verband. Schauspielerin Sophie von Kessel interpretierte Texte Draesners, begleitet von den Musiker:innen Edgar Unterkirchner, Hannah Senfter und Tonč Feinig, die mit ihrer Musik eine atmosphärische Brücke zur Literatur schlugen.

Jury würdigt Werk mit großer Gegenwartsrelevanz

In seiner Laudatio hob Andreas Unterweger, Mitglied des Literarischen Beirats der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft, die besondere Bedeutung von Draesners Schreiben hervor. Die Autorin überzeuge mit ihrem Gesamtwerk, das sich durch eine hohe sprachliche Präzision, thematische Tiefe und gesellschaftliche Relevanz auszeichne.

Draesners Werke thematisieren zentrale Fragen der Gegenwart – Erinnerung, Flucht, Vertreibung, Körperlichkeit und Identität – und tun dies aus dezidiert weiblicher Perspektive. Ihre Bücher seien fordernd, aber nicht überfordernd, belehrend, aber nie belehrend, so die Jury. In ihrer Sprache spiegle sich eine poetische Kraft, die weit über das rein Literarische hinausreiche.