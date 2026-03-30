Chopin-Gala im Musikverein mit internationalem Ensemble

Im Wiener Musikverein hat eine Chopin-Gala für ein ausverkauftes Haus gesorgt. Der Abend im Brahms-Saal stand ganz im Zeichen der Werke von Frédéric Chopin.

Im Zentrum stand die Pianistin Donka Angatscheva, die die Veranstaltung nicht nur als Interpretin, sondern auch als Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft sowie als künstlerische Leiterin verantwortete.