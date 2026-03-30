Chopin-Gala im Musikverein mit internationalem Ensemble

Im ausverkauften Musikverein gestaltete Donka Angatscheva die Chopin-Gala als Pianistin und künstlerische Leiterin. Zahlreiche Gäste aus Kultur und Diplomatie waren anwesend.
Konzertabend im Brahms-Saal
Im Wiener Musikverein hat eine Chopin-Gala für ein ausverkauftes Haus gesorgt. Der Abend im Brahms-Saal stand ganz im Zeichen der Werke von Frédéric Chopin.
Im Zentrum stand die Pianistin Donka Angatscheva, die die Veranstaltung nicht nur als Interpretin, sondern auch als Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft sowie als künstlerische Leiterin verantwortete.
Internationales Ensemble auf der Bühne
Neben Angatscheva traten mehrere internationale Künstler:innen auf, darunter die Pianisten Yves Henry, Manfred Wagner-Artzt und Natalia Rehling. Ergänzt wurde das Programm durch den Geiger Andreas Großbauer, die Cellistin Teodora Miteva sowie die Sopranistin Hila Fahima.
Schauspielerin Mijou Kovacs brachte mit Texten von George Sand eine literarische Ebene in das Konzert ein.
Ehrenschutz und Gäste
Die Veranstaltung stand unter dem Ehrenschutz von Zenon Kosiniak-Kamysz, Botschafter der Republik Polen in Österreich.
Unter den Gästen befanden sich unter anderem Alexander Schallenberg, Gery Keszler, Hannes Schreiber sowie Desislava Naydenova-Gospodinova. Auch Vertreter:innen aus Kunst und Kultur wie Ildikó Raimondi und Nina Adlon nahmen teil.
Ausklang im Bösendorfer Salon
Im Anschluss an das Konzert fand ein Empfang im Bösendorfer Salon des Musikvereins statt. Gastgeberin war Sabine Grubmüller, Geschäftsführerin von Bösendorfer.
Dort kamen Gäste aus Kultur, Diplomatie und Wirtschaft zusammen, um den Abend ausklingen zu lassen und sich über zukünftige Projekte auszutauschen.