"Breaking Bad"-Schauspieler RJ Mitte gestorben

"Mit tiefer Traurigkeit teilen wir mit, dass der beliebte Schauspieler, Philanthrop und leidenschaftliche Kämpfer für die Rechte von Menschen mit Behinderung, RJ Mitte, gestorben ist", hieß es in einer Mitteilung seines Managements.

Berühmt wurde Mitte, der 1992 im US-Bundesstaat Mississippi mit der Bewegungsstörung Zerebralparese zur Welt gekommen war, vor allem mit seiner Rolle als Walter White Jr. - Sohn der von Schauspieler Bryan Cranston verkörperten Hauptfigur Walter White in der Erfolgsserie "Breaking Bad" (2008-2013).

Durch seine eigene Lebenserfahrung habe er der Rolle Authentizität gegeben und eine Plattform für Aufmerksamkeit für Behinderung und Inklusion geschaffen, erklärte Mittes Agent Sean Riley in einer Mitteilung. Zerebralparese ist eine Gruppe von Erkrankungen, die mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife (Spastik) einhergehen. Sie wird durch Schädigungen oder Fehlbildungen des Gehirns verursacht.

"Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, damit ich eine Mobilität habe, wie ich sie jetzt habe. Aber bei vielen Menschen sehe ich, dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie ich", hatte Mitte im vergangenen Jahr gesagt. Der Schauspieler, der eigentlich Roy Frank Mitte III hieß, hatte zuletzt noch seinen jüngsten Film "Talking To Strangers" (Sprechen mit Fremden) aktiv beworben. Auch darin thematisierte Mitte seine körperliche Einschränkung.

Vor einem Jahr hatte er sich mit seiner langjährigen Freundin Kennedy Suarez verlobt. Er sei noch vor der Geburt zur Adoption freigegeben worden, sagte er laut Presseberichten. "Sie haben mich aus dem Mutterleib geholt und mich weitergereicht", zitierte der "Sydney Morning Herald" den Schauspieler in einem Artikel von 2015.

Cranston, sein Serienvater, zeigte sich in einem Post auf Instagram tief erschüttert über den Tod Mittes. "Ich bin zutiefst verzweifelt", schrieb der Schauspieler. "Ich lernte ihn kennen, als er erst 14 Jahre alt war und für die Rolle des Walter White Jr. gecastet wurde - eine Rolle, die er mit so viel Freude und Begeisterung spielte", erinnert sich Cranston in dem Post.

"Er wurde mit einer zerebralen Lähmung geboren, doch er hat diese Herausforderung niemals - wirklich niemals - als Ausrede für irgendetwas herangezogen." Er habe ihn geliebt und es sehr genossen, all die Jahre während der Serie mit ihm zusammen zu sein. "Ich werde dich vermissen, Sohn", schrieb Cranston weiter.

Mitte spielte den Sohn von Cranstons Figur Walter White in allen fünf Staffeln von "Breaking Bad". Die Erfolgsserie lief zunächst im US-Kabelsender AMC und wurde während ihrer Laufzeit mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen gewürdigt. Die Handlung dreht sich um den krebskranken Chemielehrer Walter White, der für seine Familie vorsorgen will und deshalb unter dem Decknamen Heisenberg Crystal Meth produziert. Die Serie wurde zum Welterfolg.

Die Schauspielerei sei ursprünglich gar nicht sein "Plan" gewesen, sagte Mitte noch kürzlich in einem Podcast, wie CNN berichtet. Doch darin habe er seine "Leidenschaft" gefunden. Sein erstes Vorsprechen galt demnach einem öffentlichen Informationsspot des US-Bundesstaates Kalifornien - "einem Anti-Meth-Werbespot", wie er sich Anfang des Monats im "Joe Vulpis Podcast" des gleichnamigen Internet-Influencers erinnerte. Dabei habe er auf die Ironie der Situation hingewiesen, da sein großer Durchbruch schließlich in "Breaking Bad" erfolgte - mit eben dieser Handlung, dass ein Lehrer beginnt, Drogen herzustellen und zu verkaufen.