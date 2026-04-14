Brauer & Lehmden in Wien: Dialog zweier Positionen des Phantastischen Realismus

Mit „Phantastischer Realismus: Zwei Perspektiven“ widmet sich die Galerie Kovacek & Zetter einer Gegenüberstellung zweier zentraler Vertreter der Wiener Schule: Arik Brauer und Anton Lehmden.

Gezeigt werden rund 85 Werke aus mehreren Jahrzehnten – von Malerei über Aquarelle bis zu grafischen Arbeiten. Die Ausstellung vereint Arbeiten aus Nachlässen sowie aus privaten Sammlungen in Österreich und Deutschland.