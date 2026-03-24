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Bill Cosby muss wegen sexuellen Missbrauchs Millionen zahlen

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Ex-US-Fernsehstar muss mehr als 19 Millionen Dollar zahlen
©AFP, APA, BRENDAN SMIALOWSKI
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Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby muss einer Frau mehr als 19 Mio. Dollar (rund 16,4 Mio. Euro) Entschädigung wegen sexuellen Missbrauchs zahlen. Dazu verurteilte ein Geschworenengericht den 88-Jährigen am Montag in einem Zivilprozess im kalifornischen Santa Monica. Die Klägerin, die 84-jährige Donna Motsinger, hatte Cosby vorgeworfen, sie vor mehr als 50 Jahren unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Cosby selbst kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern.

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Nach Motsingers Angaben nahm Cosby sie ins Visier, als sie als Kellnerin in einem Restaurant in Sausalito nördlich von San Francisco arbeitete. Im Jahr 1972 habe er sie mit seiner Limousine abgeholt und ihr ein Glas Wein und eine vermeintliche Aspirin-Tablette gegeben. Danach habe sie immer wieder das Bewusstsein verloren und sei zu Hause in ihrer Unterwäsche aufgewacht. "Sie wusste, dass sie von Bill Cosby betäubt und vergewaltigt worden war", hieß es in der Klageschrift.

Cosbys Anwälte gaben an, der 88-Jährige könne sich an keinen sexuellen Kontakt zu Motsinger erinnern. Falls es doch zu Sex gekommen sei, sei dieser einvernehmlich gewesen.

Der Fall wurde in demselben Gerichtsgebäude verhandelt, in dem eine Jury Cosby 2022 dazu verurteilt hatte, einer anderen Frau 500.000 US-Dollar Schadensersatz zu zahlen. Die Geschworenen hielten es für erwiesen, dass der Schauspieler die Klägerin 1975 missbraucht hatte, als sie erst 16 Jahre alt war.

Cosby wurde in den USA jahrzehntelang als "America's Dad" verehrt. In der Rolle als liebenswürdiger Arzt und gutmütiger Familienvater in der "Bill Cosby Show" war er einer der beliebtesten TV-Stars des Landes. Durch die Missbrauchsvorwürfe Dutzender Frauen wurde er dann jedoch zum Geächteten.

Mehr als 60 Frauen beschuldigten Cosby des sexuellen Missbrauchs. Über einen Zeitraum von 40 Jahren soll er immer wieder Frauen mit Betäubungsmitteln und Alkohol gefügig gemacht und vergewaltigt haben. Die meisten Fälle sind allerdings verjährt.

(FILES) US actor Bill Cosby arrives at court on September 24, 2018 in Norristown, Pennsylvania to face sentencing for sexual assault. A woman who said she was drugged and sexually assaulted by veteran US entertainer Bill Cosby was awarded more than $19 million on March 23, 2026 after a civil hearing in California. Donna Motsinger said she was working as a waitress more than 50 years ago when the performer began to target her. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

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