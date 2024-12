Benko: Vom Jäger zum Gejagten

Doch woher stammt das Geld? Dafür interessieren sich auch internationale Top-Anwälte. Deren Auftraggeber: die geprellten Scheichs. Auch wenn diese den erlittenen Verlust verschmerzen werden, lassen sie sich ungern an der Nase herumführen. Und nun bemüht man sich intensiv zu rekonstruieren, wie Benkos Umfeld flüssige Mittel generiert. Wie News-Recherchen gezeigt haben, dürfte ein Teil schlicht aus dem Verkauf von physischen Goldreserven aus Benkos Liechtensteiner Gold-Bunker stammen.

Doch nicht nur an dieser Front wird es enger. Auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen schreiten voran. In Italien wird gleich ein Mafia-Verfahren daraus, mit Telefonüberwachungen bis hin zu Observationen. In Österreich scheint die Aufklärung schleppend zu verlaufen. Eine Hausdurchsuchung, die ein halbes Jahr nach dem Zusammenbruch stattfinden sollte, hat selbst Anwälte der Beschuldigten erstaunt. Auch sonst wäre der Umgang mit dem Tiroler Freund der Jagd in umliegenden Ländern weniger zimperlich gewesen. Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun, der seit mehr als vier Jahren in Bayern in U-Haft sitzt, kann ein Lied davon singen.