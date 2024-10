Schattenreich: Benko dirigiert die Stiftung: „Bist du geisteskrank?“

Wie News-Recherchen nun zeigen, betätigt sich der Immobilienspekulant nach wie vor als einflussreicher Strippenzieher im Hintergrund. In dem von ihm und seinen Getreuen erbauten Schattenreich, in welches Benkos Masseverwalter und Gläubiger nach dem Crash der Signa und ihres Gründers nun eindringen wollen. Konkret geht es um die Laura Privatstiftung und deren Tochtergesellschaften, die über beträchtliches Immobilienvermögen in Österreich und Deutschland verfügen, in der Benko selbst jedoch nicht zum Kreis der Begünstigten zählt. Benko versucht, nach außen tunlichst den Eindruck zu erwecken, er hätte mit den Geschäften der Laura offiziell nichts zu tun. Als Hauptprofiteurin der Laura Privatstiftung ist amtlich Benkos 74-jährige Mutter Ingeborg, eine pensionierte Kindergärtnerin eingetragen.