Nach Jagdfoto: Was Benko mit Dornauer am Hut hat

Eine Tochtergesellschaft der Laura-Privatstiftung, in der die Immobilie in der Innsbrucker Museumstraße 9–11 gebündelt ist, steht seit dem Jahr 2021 über einen Mietvertrag mit einer Gesellschaft der Tiroler Landesholding mit dem Namen „Lebensraum Tirol Holding GmbH“ in Verbindung. Einer 100-Prozent-Tochter des Landes. Seit 2023 sitzt obendrein die frühere Ehefrau eines vormaligen Signa-Topmanagers im Aufsichtsrat dieser Tiroler Gesellschaft. Der Mietvertrag ist als Optionsvertrag ausgestaltet worden. Der Hintergrund: Das Haus sollte über die letzten Jahre umgebaut und aufgestockt werden. Schlussendlich sollte ein „Tirol Haus“ daraus werden, in dem die Tirol Werbung bis hin zur Standortagentur beheimatet werden sollte.

Geschehen ist bis dato allerdings nicht viel. Das Haus steht weiter im Urzustand da. Doch offenbar drängt die Zeit. Der Mietvertrag sieht im Anhang eine Verzögerung von maximal eineinviertel Jahren vor. Laut dem News vorliegenden Vertrag ist das der 31. Dezember 2025. Unter diesem Gesichtspunkt kann möglicherweise (politische) Rückendeckung seitens der Eigentümer nicht schaden, denn bei „Einvernehmen“ zwischen den Vertragspartner kann dieser Stichtag verlängert werden. Schon im letzten Jahr sprach der Geschäftsführer von einem Einzug rund um Weihnachten 2026. Eine Anfrage der Tiroler Neos aus dem Februar 2024 zu diesem Thema wurde unter Verweis auf das fehlende Recht, über derartige Vorgänge in landeseigenen Gesellschaften Antworten zu erhalten, inhaltlich schlicht nicht beantwortet.

Seit dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe konzentrieren sich Mühlberger und Benko in erster Linie um die Verwaltung des Vermögens in der Laura-Stiftung. Ein nicht gerade einfaches Unterfangen. Im Kern versuchen die letzten Benko-Getreuen, das vorhandene Immobilienvermögen diskret an den Mann oder die Frau zu bekommen. Es herrschte regelmäßig Ebbe auf den Stiftungskonten. Also sollte die geringe Liquidität durch Verkäufe verbessert werden. So weit der Plan. In der Realität hat die Stiftung scheinbar gröbere Schwierigkeiten, Vermögenswerte möglichst diskret abzuverkaufen. Nur bei dem überdimensionierten Privatjet und der Yacht der Privatstiftung scheint das bisher gelungen zu sein.