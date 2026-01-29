Benjamin Bernheim und Piotr Beczała: Konkurrenzlos an der Spitze

Was braucht ein Tenor, um an die Spitze zu kommen?

Piotr Beczała: Geduld. Wenn manche Dinge zu früh kommen, gerät man leicht in schwierige Gewässer. Manchmal kann das gut gehen – aber oft führt es zu einem Kurzschluss. Das kann stimmlich bedingt sein oder psychisch. Wenn aber zur richtigen Zeit die richtigen Rollen, die richtigen Häuser und die richtigen Kollegen zusammenkommen, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Ich hatte in meinen ersten Spielzeiten in Linz rund 120 Vorstellungen mit kleinen Partien – das muss man erst einmal unter Kontrolle haben.

Benjamin Bernheim: Du bist für uns ein Beispiel, weil du mehrere verschiedene Rollen gleichzeitig singst. Wenn mir junge Sänger heute sagen, sie singen nur Verdi, nur Puccini oder sie sind Wagner-Tenöre, sage ich ihnen, schaut auf Piotr Beczała. Er singt den Herzog in Verdis „Rigoletto“, Wagners Lohengrin und den Prinzen in „Rusalka“ (Oper von Antonín Dvořák, Anm.). Viele halten aber an einem Fachdenken fest. Ich habe vor zehn Jahren Erik im „Fliegenden Holländer“ gesungen. Viele haben gesagt, Bernheim ist jetzt fertig, er singt Wagner. Die wissen nicht, dass Erik purer Belcanto ist. Man braucht die Mischung.

Beczała: Darauf habe ich immer geachtet. Ich habe mein Repertoire so aufgebaut, dass ich immer nach Parallelen zwischen den Rollen gesucht habe.

Bernheim: Ein großes Problem für junge Sänger heute ist die Angst, etwas falsch zu machen. Sie haben Angst, falsche Rollen zu singen, und wenn sie das auf Instagram schreiben, dass das dann Operndirektoren sehen.

Beczała: Jede Generation hatte ihre eigenen Probleme – man muss nur die Biografien von Caruso oder Corelli lesen. Druck gab es immer. Heute ist er nur ein bisschen anders. Wenn in einer Vorstellung etwas schiefläuft, landet es sofort auf YouTube. Aber das System an sich ist gleich geblieben.

Bernheim: Das schon. Ich habe aber das Gefühl, dass es ein bisschen kleiner geworden ist. Früher gab es mehr kleine Opernhäuser. In Frankreich gab es in Rouen, Nizza oder Lyon zehn Produktionen im Jahr. Jetzt sind es drei oder vier. Jedes Jahr wird alles teurer. Das ist auch unsere Realität.

Das liegt an den Kürzungen im Kulturbudget. Wie wirkt sich das auf Ihren Beruf aus?

Beczała: Es wird einfach immer weniger Geld in die Kultur investiert. Und da mache ich mir echt Sorgen um die kommenden Generationen. Du, Benjamin, hast die Spitze erreicht und kannst deinen Beruf genießen. Aber die jungen Sängerinnen und Sänger unter 30, die jetzt in einem Opernstudio anfangen und zum ersten Mal an den ersten großen Rollen schnuppern, die haben’s wirklich schwer. Ich will jetzt nicht jammern, aber ehrlich gesagt: Die Regisseure tragen da schon eine Mitschuld.