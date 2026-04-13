Barockoper in Wien: „Alessandro nell’Indie“ feiert umjubelte Premiere

Mit „Alessandro nell’Indie“ ist am 11. April eine selten gespielte Oper von Leonardo Vinci im Theater an der Wien zur Premiere gekommen. Das Werk stammt aus den 1720er-Jahren und war lange nahezu vergessen, bevor es in den vergangenen Jahren schrittweise wiederentdeckt wurde.

Die Oper erzählt ein dichtes Drama um Macht, Liebe und Eifersucht – historisch geprägt von der Praxis, dass Frauen auf römischen Bühnen nicht auftreten durften. Entsprechend ist auch diese Produktion ausschließlich mit männlichen Stimmen besetzt.