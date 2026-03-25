Wiener Burgtheater: Barbara Petritsch wird die neue Doyenne

Barbara Petritsch wird am 16. April zur neuen Doyenne des Wiener Burgtheaters ernannt. Sie folgt der im Mai des Vorjahres verstorbenen Elisabeth Orth nach. Die 81-Jährige ist seit 1999 Mitglied des Burgtheater-Ensembles und wirkte seitdem in rund 60 Produktionen mit. 2022 wurde ihr der Berufstitel Kammerschauspielerin verliehen. Nun erhält sie im Rahmen einer feierlichen Verleihung zudem auch die Ehrenmitgliedschaft des Burgtheaters.

Der Titel der Doyenne würdigt die langjährige künstlerische Leistung, Erfahrung und Bedeutung für das Burgtheater. Es kann nur eine Schauspielerin, die hervorragende künstlerische Leistungen als Ensemblemitglied erbracht hat, mindestens zehn Jahre am Haus tätig ist und das 50. Lebensjahr vollendet hat, den Ehrentitel tragen. Die Nominierung erfolgt durch die künstlerische Direktion des Burgtheaters in Abstimmung mit der Bundestheater-Holding, dem künstlerischen Beirat und der Ensemblevertretung. Vom Kulturministerium wird der Schritt beurkundet.

Petritsch absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die am 24. Februar 1945 geborene Steirerin war daraufhin an etlichen verschiedenen Theatern zu sehen – darunter den Münchner Kammerspielen, dem Schauspielhaus Bochum und dem Schillertheater Berlin. Kurz vor der Jahrtausendwende dockte sie beim Burgtheater an. Aktuell steht sie in „Wir sind noch einmal davongekommen“ von Thornton Wilder, „Der Tartuffe“ und „Der eingebildete Kranke“ von Molière und „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen auf der Bühne.