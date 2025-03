Ausstellung: Grabmayrs „Feuer und Tanz“ in der Galerie Hilger

„Es ist wichtig, mit Ausstellungen wie diesen am Kunstmarkt und in Galerien vertreten zu sein“, freut sich Jakob Grabmayr. Mit der aktuellen Ausstellung in der Galerie Hilger knüpft man nahtlos an ein fulminantes Grabmayr-Jahr an, das erst vergangenen Monat einen weiteren Höhepunkt verzeichnete: Nach der großen Retrospektive in der ALBERTINA und der Ausstellung von Papier- und Molinoarbeiten an der Wiener Staatsoper zierte Grabmayrs „Rote Felsenwand“ sämtliche Werbemittel des 67. Wiener Opernballs. Das meisterliche Spätwerk wurde Anfang März zugunsten der Hilfsorganisation „Österreich hilft Österreich“ für 75.000 Euro versteigert.