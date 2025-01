Wiener Opernball: Grabmayr wird für guten Zweck versteigert

Die Auktion markiert das grande finale eines wahren „Grabmayr-Jahres“: Von Mai bis Oktober 2024 würdigte die ALBERTINA die kunstgeschichtliche Bedeutung seiner singulären Materialästhetik mit einer umfassenden Einzelpräsentation. Unter dem Titel „Vom Bild zum Objekt“ fokussierte die Ausstellung auf das pastöse Hauptwerk des 2015 verstorbenen Ausnahmekünstlers, in dem er die Kraft und Dynamik seiner Kärntner und Waldviertler Naturmotive mit bis zu 120 Kilogramm Ölfarbe virtuos auf die Leinwand übersetzte. Mit der Rückkehr von insgesamt 29 Papierarbeiten an ihren Ort des Entstehens – nämlich an die Wiener Staatsoper – zeigte das Haus am Ring ab September den graphischen Pol Grabmayrs OEuvre.