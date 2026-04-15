Vernissage in Thalheim: „Amador & Comploj“ bringt Malerei und Glas in direkten Dialog

Am 11. April 2026 eröffnete im Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels die Ausstellung „Amador & Comploj“. Die Schau, die bis 14. Juni läuft, vereint Werke des Malers Juan Amador und des Glaskünstlers Robert Comploj. Kuratiert von Klaus Albrecht Schröder, setzt sie auf eine unmittelbare Gegenüberstellung zweier künstlerischer Ansätze.

Im Zentrum steht dabei ein gemeinsames Thema: die Frage, wie Wahrnehmung entsteht und verändert werden kann. Die Ausstellung bringt Malerei und Skulptur in einen direkten Dialog, ohne dabei auf erzählerische Elemente zu setzen.