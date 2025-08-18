Liebes Leben: „Erotik beginnt bei einem Blick“

Jetzt im Gegensatz zur Ärztin, was hat die besser?

Die Hautärztin hat eine Struktur in ihrem Tag. Sie steht um sieben auf, trinkt Kaffee, setzt sich aufs Radl und fährt in ihre Praxis und hat einen strukturierten Tag. Und den habe ich nicht. Ich muss mir selbst diese Struktur geben und das hatte ich lange Jahre nicht, weil ich eben einfach die Struktur durch meine Familie hatte. Also es fällt mir schwer zu sagen, um acht ist Yoga und um halb zehn sitze ich im Kaffeehaus. Ich habe ja ein Buch über diese Zeit der Strukturlosigkeit geschrieben „Von der Rolle“, das sich sehr gut verkauft hat. Ich werde auch ein zweites schreiben: „Und was danach so kam …“ (schmunzelt) . Da müssen sich die Leser auf so einiges gefasst machen (lacht).

Das ist heute wieder eine andere Lebensform anknüpfend an die Aglaia, die so mutig war, Schauspielerin zu werden: Die hat auch alles ganz allein gerockt.

Ja, die hat damals auch alles allein gerockt. Und jetzt muss ich halt wieder alles allein rocken. Neuer Abschnitt. Ich beschäftige mich zum ersten Mal viel mit dem Thema Abschied und Loslassen und auch der Frage, was kommt, wenn ein Mensch geht. Also gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es Gott? Gibt es eine Kraft, eine höhere Kraft, zu der man beten kann, wenn man traurig ist? Ich suche nach Spiritualität, habe begonnen zu meditieren. Und ich entdecke gerade das Grazer Umland, ich mag es, am Wochenende zu wandern. Ich liebe das Wasser, das kalte Wasser. Ich war den ganzen Winter am Kumbergsee und bin dort geschwommen, auch wenn er fast zugefroren war. Und ich war in der Mur. Ich bin so eine Mur-Baderin. Natürlich auch im Winter.

Welche Rolle spielen Erotik und Sexualität im Leben?

Erotik beginnt für mich dort, wo man hängen bleibt an einem Blick. Das passiert manchmal, dass man jemandem in die Augen schaut und beide nicht mehr wegschauen. Da merkt man, dass wir Sommer haben. (lacht)

Wie sollen Paare miteinander umgehen, um die Liebe zu erhalten?

Paare sollten an ihren gemeinsamen Interessen arbeiten. Man sollte schauen, was hat uns ursprünglich verbunden, und das ausbauen. Wir sind zum Beispiel leidenschaftliche Skitourengeher und Wanderer. Andere Paare gehen gern ins Museum oder gut essen oder reisen gern. Und dass man das, auch wenn Kinder und herausfordernde Jobs da sind, weiter pflegt und darüber immer im Austausch bleibt. Wir haben aber eine Zeit lang auch eine Paarberatung gemacht. Der Therapeut hat uns Hausaufgaben gegeben, die wir versucht haben, umzusetzen. Auf einer Wanderung sollte beim Raufgehen einer reden und die andere Person zuhören und beim Runtergehen umgekehrt. Beim Raufgehen habe ich also ununterbrochen geredet und alle Probleme ausführlich aufgetischt. Beim Runtergehen hat er geschwiegen. Als ich nach langem Warten ziemlich frustriert, „Dann mach mir doch wenigstens mal ein Kompliment!“ sagte, antwortete er trocken mit: „Okay.“ Lange Pause: „Du bist so gelenkig!“

So wie in der Verfilmung von Glattauers „Wunderübung“?

So ähnlich, ja. Und wichtig ist, dass es einem nicht zu mühevoll wird, sich für den anderen weiterhin zu interessieren, obwohl es vielleicht eine etwas andere Person ist als die ursprünglich kennengelernte. Weil wir alle wandeln uns ja im Laufe des Lebens.

Sie sind jemand, die manchmal wahrscheinlich ihre schärfste Kritikerin ist. Stelle ich mir das richtig so vor?

Das stellen Sie sich richtig so vor.

Da wäre es gut, sich vorzustellen, wie würde ich mit einer Freundin umgehen, die in meiner Situation wäre. Anstatt zu hadern, weil Sie das durchgezogen haben, worum vermutlich alle Welt Sie beneidet.

Das liegt auch daran, dass ich nach Graz zurückgekommen bin. Weil ich jetzt damit konfrontiert bin, dass auch ich damals Medizin studierte und alle meine Freunde von damals eigentlich in diese Richtung gegangen sind, gegen die ich mich entschieden habe: Ein probates Studium zu machen, zu heiraten, in Graz zu bleiben und sich hier ein Leben aufzubauen.

In Graz gibt es sicher tausend Erinnerungen?

Natürlich! Bei der Herz-Jesu-Kirche war ich in der Volksschule und habe ich meine Firmung gehabt. Und in der Franziskanerkirche bin ich immer beten gegangen, bevor ich in die Schule gegangen bin, dass ich bei der Latein-Wiederholung nicht drankomme. Und am Schlossberg wollte ich immer an der Westseite auf einem Bankerl einen wahnsinnig attraktiven Jungen küssen. In der Abend­sonne wohlgemerkt. Das ist damals nicht gelungen, das Bankerl gibt’s aber noch.