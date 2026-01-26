67. Wiener Kaffeesiederball: Kaffeehauskultur in der Hofburg

Zum 67. Mal haben die Wiener Kaffeesiederinnen und Kaffeesieder zum Kaffeesiederball in die Wiener Hofburg geladen. Unter dem Motto „Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit“ wurde das historische Gebäude für eine Nacht in ein großes Kaffeehaus verwandelt. Rund 3.600 nationale und internationale Gäste nahmen an der Ballnacht teil.

Der Kaffeesiederball versteht sich als Hommage an die Wiener Kaffeehauskultur, die als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt ist. Entsprechend standen nicht nur Kaffee und Mehlspeisen symbolisch im Mittelpunkt, sondern auch Musik, Architektur und Gestaltung.