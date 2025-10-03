20 Jahre Kids Chance: Radkersburger Hof feiert Jubiläum der Fördertherapie

In einer Talkrunde, moderiert von Oliver Zeisberger, diskutierten Eigentümervertreter Florian Leebmann und Geschäftsführerin Michaela Krenn über aktuelle Herausforderungen. Krenn betonte, dass die Finanzierung auf Bundesebene noch nicht flächendeckend gelöst sei, verwies aber auf das Engagement einzelner Sozialversicherungsträger und Elternvereine. „Für uns alle ist die Kids Chance eine Herzensangelegenheit“, so Krenn. Leebmann unterstrich die Verantwortung des Unternehmens: „Unser Auftrag ist es, diese Abteilung in ihrer Kleinheit und Exzellenz zu erhalten. Wir stehen zu 100 Prozent dahinter.“

Unter den Ehrengästen war auch Landeshauptmann Mario Kunasek, der die Bedeutung der Einrichtung hervorhob: „Für unsere Kinder darf uns nichts zu teuer sein. Ganz gleich, ob ein Kind in der Steiermark oder in einem anderen Bundesland lebt – alle sollten die gleichen Chancen bekommen.“ Das Land Steiermark werde die Kids Chance auch in Zukunft unterstützen und weiterentwickeln.