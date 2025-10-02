125 Jahre Frauen im Medizinstudium: Von den ersten Studentinnen bis zur Mehrheit

Für Studentinnen aus ‚gutem Haus‘ war schon früher die Ausbildung möglich. Die Universitäten Zürich und Bern ließen bereits 1864 Frauen zum Medizinstudium zu. Rosa Welt aus Czernowitz war die erste Ärztin aus der k. u. k. Monarchie. Sie promovierte 1878 in Bern. Zurück in Wien hospitierte sie im Rothschild-Spital und engagierte sich im Verein für erweiterte Frauenbildung. 1882 wanderte sie nach New York aus, wo sie die Ausbildung als Augenärztin abschloss.

Universitäten im Habsburg-Reich gehörten zu den Letzten, die Frauen zum Medizinstudium zuließen. In den USA bereits ab 1848, in Großbritannien 1869, Frankreich 1875 und Spanien 1882. Am 3. September 1900 erreichte die überfällige Gleichberechtigung auch die Universität Wien: Gabriele Freiin Possanner von Ehrenthal studierte zwar in der Schweiz, promovierte jedoch als erste Frau in Wien als Doktorin der Medizin. Geboren in Budapest absolvierte die junge Adelige zuerst die Ausbildungsanstalt für Lehrerinnen, bevor sie sich der Medizin widmete. Ihr Medizinstudium wurde in Wien – trotz Doktorat in der Schweiz – erst nach Wiederholung aller Abschlussprüfungen anerkannt. Im Dezember 1903 promovierte Margarete Hönigsberg als erste Frau, die das gesamte Medizinstudium in Wien absolviert hatte. Sie wurde 1942 im KZ Treblinka ermordet.