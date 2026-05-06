ESC: Caterer kredenzen Käsekrainer, Erdbeerknödel & Co.

Vom leichten Zander-Ceviche zum schon gehaltvolleren Tafelspitz über die Erdbeerknödel bis zum deftigen Absacker à la Käsekrainer und Burenwurst reicht das Potpourri an Speisen für Acts, Delegationen, VIPs und Co beim Wiener ESC. Man darf durchaus kulinarisch auch spüren, wo man sich befindet, so der Tenor bei einem Probeessen beim "Event Supplier" Impacts Catering in Wien-Floridsdorf. Eins sei klar: "Essen ist aus", darf es nicht geben, auf die Umwelt achtet man trotzdem.

Gut gefüllt ist die nicht unbedingt innerstädtisch gelegene Schauküche des offiziellen Nahrungslieferanten des 70. Eurovision Song Contest am Dienstagabend bei einem medialen Besuch im Vorfeld der heißen Phase des Großevents, zu dem der Startschuss am Sonntag (10. Mai) fällt. Allzu heiß gekocht – sprich auf offener Flamme zubereitet – darf in der Stadthalle dann auch nicht werden. Das darf man allerdings bei keiner Veranstaltung, erklärte Impacts-Catering-Geschäftsführer Christian Chytil. Trotzdem gelten am ESC in der hermetisch abgeriegelten Stadthalle durchaus andere Regeln als bei anderen Großevents.