TOP 10: Die besten Märkte in Österreich

Dafür, dass der Markt in den 1990er-Jahren fast aufgelassen worden wäre, strotzt er heute vor Leben. Es gibt hier alles, was die Cottage-Bewohner lieben, und zwar in bester Qualität. Bei Hüseyin Tanis findet man Rindfleisch in unglaublichen Qualitäten, Fisch und Meeresfrüchte sowie exotisches Obst und Gemüse sind vorhanden, Brot, Kaffee, Delikatessen, alles da. Und am Samstag ein großartiger Bauernmarkt.