TOP 10: Espresso al banco

Der günstige „caff è al banco“ in Italien ist nicht nur eine Frage von Kosten und Rahmenbedingungen, sondern auch von Kultur und Lifestyle - kurze Pause, schnell und unkompliziert am Tresen genossen, ein paar Worte gewechselt und weiter geht's. Hier ist der Espresso nicht nur so gut wie in Italien, hier hat er auch den gleichen Preis: