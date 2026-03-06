TOP 10: Espresso al banco

Der günstige „caff è al banco“ in Italien ist nicht nur eine Frage von Kosten und Rahmenbedingungen, sondern auch von Kultur und Lifestyle - kurze Pause, schnell und unkompliziert am Tresen genossen, ein paar Worte gewechselt und weiter geht's. Hier ist der Espresso nicht nur so gut wie in Italien, hier hat er auch den gleichen Preis:
1. Diego’s
Gut, der vorigen Sommer vom Wiener Pizzeria-Betreiber Davide de Luca eröffnete neapolitanische Streetfood-Imbiss geriet zwar kurz danach schon in wirtschaftliche Troubles, aber das muss uns als Gäste ja nicht kümmern. Denn der sehr kräftige, sehr süditalienische Espresso im Stehen kommt hier auf € 1,–. Ein Glas Prosecco auf drei Euro.
2. Vollgut
Eine junge, charmante Vinothek mit Delikatessen-Vitrine in der beschaulichen Nisselgasse bei der Kennedybrücke. Täglich von 9 bis 10 Uhr morgens ist hier „L’ora triestina“, während der ein Espresso der Triestiner Rösterei Excelsior um € 1,60 verkauft wird, der Cappuccino um € 2,10.
3. Al Banco
Das Al Banco war 2018 eines der ersten Lokale im neuen Belvedere-Quartier und dass es der Erste Bank gehört, sieht man ihm eigentlich gar nicht an. Italienische Apéro- und Snack-Kultur wird hier geflissentlich gepflegt, weshalb der Espresso an der Theke auch nur zwei Euro kostet.
4. ASPIC
Das beste Lokal im Wiener Uni-Viertel, der aus San Sebastián stammende Koch Borja Diaz de Cerio sorgt hier für großartige neo-spanische Küche, Studenten-freundliche Mittagsmenüs und einen sogenannten „Mittags-Spresso“ um € 1,50.
5. Buongustaio
Die Vorarlberger Alimentari-Institution wird ihrem Ruf auch in Sachen Caff è al banco gerecht: Der Espresso des hauseigenen (und in Bologna für Buongustaio gerösteten) Kaff ees gibt es an der Theke um € 1,20.
6. Café Schäffin
Dieses wunderbar ambitionierte Café dreier junger Quereinsteiger hatten wir schon im Toast-Ranking vorige Woche. Den gesellschaftspolitischen Anspruch, Gastronomie für alle erlebbar zu machen, lösen sie auch beim Kaffee ein: An der Bar gibt’s den Espresso um einen Euro.
7. Gasthof Teufl
Al banco geht auch am Land, wobei der Gasthof Teufl ja generell auf urbane Lebenskultur wie Apéro, kreative Bowls und Suppenkultur setzt. Von 10 bis 18 Uhr gibt’s daher den Espresso an der Theke um € 1,50.
8. Caffe vom See
Ein großartiges Kaffee-Projekt der Brüder Michael und Thomas Helml: Geröstet wird in der legendären Villa Verdin am Millstätter See, im unkomplizierten Expedit in der Kettenbrückengasse kann man den Kaffee um € 1,50 genießen.
9. Disco Volante
Nicht nur eine der besten Pizzerien des Landes und darüber hinaus auch ein extrem lässiges Lokal (mit tschechischen Neonlampen, Kirchenbänken und einem funkelnden Pizza-Ofen aus Lavastein), sondern auch ein Ort, an dem man den neapolitanischen Kult-Espresso Passalacqua über die Budel um € 1,50 bekommt. Da wartet man gern auf die Pizza oder auf den Bus …
10. Beenie
Günstige Preisgestaltung ist in dem charmanten Café in Linz-Urfahr ebenso ein Thema wie italienische Kaffee-Kultur. Und deshalb gibt’s den Espresso im Stehen um einen Euro.