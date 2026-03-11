Michelin „Bib Gourmand“: 26 neue Tipps in Österreich

Eine Woche vor den Sternen vergibt Michelin 26 neue „Bib Gourmand“ in Österreich – für sehr gute Küche zu moderaten Preisen. Auffällig: viele Auszeichnungen im Osten.
Neben seinen Sternen für herausragende Spitzgastronomie vergibt der französische Guide Michelin auch die so genannten „Bibs Gourmand“ für sehr gute, aber preiswerte Küche. Seit vorigem Jahr wird ja auch Österreich wieder bewertet, eine Woche vor den gespannt erwarteten „Sterne“-Wertungen am 18. März wurden nun schon die „Bibs“ veröffentlicht, darunter 26 neue.
Was auffällt: Diesmal schien der Focus der Recherche ganz eindeutig im Osten des Landes zu liegen, allein Niederösterreich erhielt neun neue „Bibs“, die Steiermark sechs, Wien drei, das Burgenland zwei.
Klar, die allermeisten der nun ausgezeichneten Gasthäuser und Restaurants waren auch schon im Vorjahr genauso gut wie sie es auch derzeit sind, beziehungsweise sind sie es mitunter schon seit Jahren und Jahrzehnten. Egal, sehen wir das Projekt „Michelin in Österreich“ als Work in Progress.
Was ebenfalls auffällt: Das qualitative Spektrum der mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichneten Lokale ist sehr viel größer als jenes der Ein-, Zwei- oder gar Dreistern-Kategorie. Mit einem „Bib“ werden Lokale ausgezeichnet, die entweder „echte Tipps“ sind, bei denen es schade wäre, sie nicht zu empfehlen; aber halt auch solche, die sich offenbar ganz knapp unter dem ersten Stern befinden, quasi in Warteposition sind. Oder auch welche, die dem Tester oder der Testerin offenbar einfach sympathisch waren.
Alles wunderbar, je mehr „Bibs“ desto besser, denn die sind die eigentliche Währung des Michelin, mit den „Bibs“ werden schließlich Lokale ausgezeichnet, in denen mit vernünftigen Produkten vernünftiges Essen zubereitet wird – ohne allzu großen Pinzetten-Einsatz und nicht zu Mondpreisen. Einen Platz wird man in den nächsten tagen und Wochen dort aber höchstwahrscheinlich nur schwer bekommen …
Wien
Tante Liesl
Rosi
Tian Bistro
Niederösterreich
Molzbachhof, Kirchberg am Wechsel
Gasthaus Floh, Langenlebarn
Goldenes Bründl, Oberrohrbach
Das Markthof, Siegersdorf
Sodoma, Tulln
Schlossküche Walpersdorf
Jamek, Joching
Prandtauerhof, Joching
Puchegger Wirt, Winzendorf
Burgenland
Gasthaus Fuchs
Weppersdorf Kirchenwirt
Rust
Steiermark
Weinkehr in Gamlitz
Rauch & Rebe, Graz
Wirtshaus im Weinkitz, Kitzeck
Lercher’s Wirtshaus, Murau
Gasthaus Schäffer, Neuberg an der Mürz
Wirtshaus im Dorfhotel Mayer, St. Martin am Grimming
Oberösterreich
Der Holzpoldl, Lichtenberg
Salzburg
Brandstätter, Salzburg
Wirtshaus by Vitus Winkler, Sankt Veit im Pongau
Taxenbacherhof, Taxenbach
Tirol
Gasthaus Steinberg, Westendorf
Vorarlberg
Gasthof Rössle, Innerbranz