Michelin „Bib Gourmand“: 26 neue Tipps in Österreich

Neben seinen Sternen für herausragende Spitzgastronomie vergibt der französische Guide Michelin auch die so genannten „Bibs Gourmand“ für sehr gute, aber preiswerte Küche. Seit vorigem Jahr wird ja auch Österreich wieder bewertet, eine Woche vor den gespannt erwarteten „Sterne“-Wertungen am 18. März wurden nun schon die „Bibs“ veröffentlicht, darunter 26 neue.

Was auffällt: Diesmal schien der Focus der Recherche ganz eindeutig im Osten des Landes zu liegen, allein Niederösterreich erhielt neun neue „Bibs“, die Steiermark sechs, Wien drei, das Burgenland zwei.

Klar, die allermeisten der nun ausgezeichneten Gasthäuser und Restaurants waren auch schon im Vorjahr genauso gut wie sie es auch derzeit sind, beziehungsweise sind sie es mitunter schon seit Jahren und Jahrzehnten. Egal, sehen wir das Projekt „Michelin in Österreich“ als Work in Progress.

Was ebenfalls auffällt: Das qualitative Spektrum der mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichneten Lokale ist sehr viel größer als jenes der Ein-, Zwei- oder gar Dreistern-Kategorie. Mit einem „Bib“ werden Lokale ausgezeichnet, die entweder „echte Tipps“ sind, bei denen es schade wäre, sie nicht zu empfehlen; aber halt auch solche, die sich offenbar ganz knapp unter dem ersten Stern befinden, quasi in Warteposition sind. Oder auch welche, die dem Tester oder der Testerin offenbar einfach sympathisch waren.

Alles wunderbar, je mehr „Bibs“ desto besser, denn die sind die eigentliche Währung des Michelin, mit den „Bibs“ werden schließlich Lokale ausgezeichnet, in denen mit vernünftigen Produkten vernünftiges Essen zubereitet wird – ohne allzu großen Pinzetten-Einsatz und nicht zu Mondpreisen. Einen Platz wird man in den nächsten tagen und Wochen dort aber höchstwahrscheinlich nur schwer bekommen …