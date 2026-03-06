Gastronom Manuel Bartolacci erklärt den italienischen Espresso-Preis

Wäre in Italien ein Espresso zu Preisen, wie sie aktuell in Österreich verlangt werden, überhaupt vorstellbar?

Es gibt in Rom oder in Mailand natürlich auch schicke Cafés, in denen der Espresso sechs oder sieben Euro kostet – zumindest am Tisch, an der Theke bleibt er auch dort günstig. In Italien trinkt man mindestens sechs, sieben Kaffees pro Tag, das wäre bei den österreichischen Preisen nur für die wenigsten bezahlbar.

Man hat die Zeit, sechsmal auf einen Kaffee zu gehen?

Wir Italiener verstehen den Espresso, der bei Tisch getrunken wird, nicht. Espresso trinkt man an der Theke mit Freunden und Bekannten, um ein paar Worte zu wechseln. Espresso gehört gemacht und gleich getrunken, heiß, fertig. Wenn man wartet, fällt nur die Crema zusammen.

Erstaunlich, dass ein und dasselbe Heißgetränk in zwei benachbarten Ländern so unterschiedlich rezipiert wird …

Es handelt sich da einfach um zwei ganz unterschiedliche Kaffee-Kulturen. In Österreich fußt sie auf der Kaffeehaus-Kultur, in das man ging, um dort zu sein, und nicht zuletzt, weil die Wohnungen so klein und kaum geheizt waren. In Italien ist das ganz anders, da gehen die Leute mittags nach Hause zum Essen, gegen 14 Uhr begeben sie sich wieder zur Arbeit und davor muss sich noch schnell ein Caffè ausgehen.