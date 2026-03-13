Der Markt als Gegenentwurf

Auch die Märkte unterliegen der Marktwirtschaft: Sie waren ab den 1960ern nicht mehr modern, zu kleinteilig, zu schlecht sortiert. Der Supermarkt versprach zukunftsfitten Konsum, hygienisch abgepackte Waren, farbenfrohe Werbung, und ein Ende der jahrtausendealten Befürchtung, dass der Standler den Finger an der Waage hatte.

Mit dem Effekt, dass die Märkte verschwanden, zuerst die Markthallen in den Großstädten, dann auch die klassischen Freiluftmärkte. Die Politik ließ sie gehen, weil sie in ihnen kein Zukunftsmodell sah. Manche überlebten trotzdem. Sei es, weil sie touristischen Mehrwert besaßen wie der Wiener Naschmarkt, sei es, weil neue, migrantische Gesellschaftsschichten nun mal lieber am Markt als im Supermarkt kauften, wie im Fall des Brunnenmarkts, des Viktor-Adler- oder des Hannovermarkts.

Und dann kam in den 1990er-Jahren plötzlich noch ein ganz anderer, kaum vorhersehbarer Faktor dazu: Am Markt nicht nur einzukaufen, sondern dort Zeit zu verbringen, zu gustieren und vor der kulinarischen Kulisse eventuell ein Gläschen zu trinken, ganz so wie im Urlaub, war auf einmal cool. Essen und Trinken, beziehungsweise der Einkauf der dafür notwendigen Zutaten waren plötzlich etwas, mit dem man sich gerne seine Freizeit vertrieb. Ein Gamechanger nicht nur für Gastronomie, Weinbranche und Tourismus, sondern auch für die Städte und damit für die Stadtplanung.

Das Problem dabei: Viele Märkte waren nur mehr als Rumpfstruktur vorhanden, die selbst bei bester Prosecco-Laune kaum für mediterrane Einkaufsstimmung sorgte; oder sie waren längst in Imbissbuden und Ladenzeilen umfunktioniert worden, wie beim Schwendermarkt, Nussdorfermarkt und Gersthofer Markt. Oder man hatte die Marktstände an die Betreiber verkauft, um sich nicht mehr weiter um Kosten kümmern zu müssen. Nur die Stände wohlgemerkt, nicht den Grund und Boden.