Espresso um vier Euro – muss das sein?

Den Preisen für einen kleinen Espresso konnte man in Österreich während der vergangenen Jahre beim Wachsen zusehen: Lag der Preis für den schnellen Koffein-Shot vor Corona bei knapp über zwei Euro, so tendiert er aktuell gerade stark in Richtung vier.

Schon klar, alles wurde teurer, aber so viel? Ganz besonders deutlich wird die enorme Preissteigerung, wenn man nach Italien reist oder gerade von dort kommt, denn in Italien scheint die Espresso-Welt noch in Ordnung, zumindest genauso in Ordnung wie sie während der letzten Jahre auch schon war. Exorbitante Preissteigerung beim Kaffee? Fehlanzeige.

Das könne man gar nicht vergleichen, heißt es aus der heimischen Cafetier-Branche dann immer, in Italien seinen Lohn- und Lohnnebenkosten viel geringer, ebenso Miete und Energie, und wahrscheinlich nehme man in Italien halt auch weniger hochwertige Bohnen. Mitunter wird sogar vermutet, dass die fiskalische Moral dort eine niedrigere sei, das gute, alte Klischee des welsch’en Schlitzohrs …