Michelin-Stern für „Rouge Noir“ am Weißensee: Stefan Glantschnig erneut ausgezeichnet

Der Kärntner Koch Stefan Glantschnig ist erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Sein Fine-Dining-Restaurant „Rouge Noir“ im Hotel Neusacherhof am Weißensee wird im Guide Michelin 2026 wieder mit einem Stern geführt. Damit behauptet sich das Haus einmal mehr in der Spitzengastronomie Österreichs.

Zusätzlich zur Michelin-Auszeichnung verweisen auch andere Restaurantführer auf das Niveau der Küche. Im aktuellen Falstaff Restaurant Guide erhielt das Rouge Noir gemeinsam mit dem Wirtshaus sechs Gabeln, im Gault&Millau wird das Restaurant mit drei Hauben und 16,5 Punkten bewertet.

Intimer Chef’s Table mit Blick auf den See

Die Michelin-Inspektoren heben vor allem das klar konzipierte Menü und die besondere Atmosphäre hervor. Serviert wird ein Zwölf-Gänge-Menü, in dem Produkte aus der unmittelbaren Umgebung mit kreativen Aromenkombinationen verbunden werden. Maximal acht Gäste nehmen am Chef’s Table Platz, nicht in der Küche, sondern in einem exklusiven Raum im ersten Stock des Hotels.

Beschrieben wird ein intimes Setting mit roten und schwarzen Farbakzenten, einer ausgestellten Kochbuchsammlung und großem Panoramafenster mit Blick auf den Weißensee sowie die umliegenden Wiesen und Berge. Auch die persönliche Präsenz von Stefan Glantschnig und seiner Frau wird betont. Der Küchenchef serviert selbst mit und erläutert die Gerichte.

Zwei gastronomische Konzepte unter einem Dach

Mit dem Rouge Noir und dem Wirtshaus vereint der Neusacherhof zwei unterschiedliche gastronomische Handschriften unter einem Dach. Während das Wirtshaus einen modern interpretierten, regionalen Zugang verfolgt, steht das Rouge Noir für einen exklusiven Fine-Dining-Ansatz.

Glantschnig setzt dort auf eine weltoffene Küche, die Fisch aus dem Weißensee mit ausgesuchten Luxusprodukten wie Kaviar oder Wagyu verbindet. Das Fine-Dining-Restaurant wurde 2024 im ersten Stock des Boutique-Hotels eröffnet und versteht sich als exklusiver Chef’s Table mit starkem Ortsbezug.

Stationen einer steilen Laufbahn

Für den 36-jährigen Glantschnig ist der Stern ein weiterer Höhepunkt seiner Laufbahn. 2017 gewann er den Wettbewerb „Junge Wilde“ von Rolling Pin. Von 2018 bis 2022 arbeitete er als Sous Chef unter dem heutigen Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig. 2022 eröffnete er den Neusacherhof am Weißensee als Boutique-Hotel mit 16 Zimmern und eigenem Wirtshaus.

Glantschnig selbst sieht die Auszeichnung auch als Signal für die gesamte Region. Der Michelin-Stern bringe nicht nur dem Restaurant Aufmerksamkeit, sondern stärke auch den Weißensee als kulinarische Destination in Österreich.

Saisonstart im Mai

Nach der Frühjahrspause startet der Neusacherhof mit dem Wirtshaus am 1. Mai in die Sommersaison. Das Rouge Noir öffnet am 15. Mai wieder seine Türen. Die Pause werde genutzt, um neue Ideen und Gerichte zu entwickeln, so Glantschnig.