TOP 7: Die besten Fischzüchter Österreichs

Fischzucht ist unvermeidbar, aber Fischzucht ist auch zum Problem geworden: Sie verschmutzt Habitate, sie erfordert Einsatz von Antibiotika und Chemie, vor Schwermetall und Mikroplastik sind gezüchtete Fische auch nicht geschützt, entkommen dafür aber manchmal und gefährden so Wildpopulationen. Die Lösung ist: Fischzucht im geschlossenen Kreislauf, ohne Meer, in der Halle. Das ist nicht romantisch, ermöglicht aber, Meeresfisch auch im Binnenland Österreich zu züchten.