TOP 7: Die besten Fischzüchter Österreichs

Fischzucht ist unvermeidbar, aber Fischzucht ist auch zum Problem geworden: Sie verschmutzt Habitate, sie erfordert Einsatz von Antibiotika und Chemie, vor Schwermetall und Mikroplastik sind gezüchtete Fische auch nicht geschützt, entkommen dafür aber manchmal und gefährden so Wildpopulationen. Die Lösung ist: Fischzucht im geschlossenen Kreislauf, ohne Meer, in der Halle. Das ist nicht romantisch, ermöglicht aber, Meeresfisch auch im Binnenland Österreich zu züchten.
1. Michis Frische Fische
Michael Wesonig ist der aktuell wahrscheinlich innovationsfreudigste Fischzüchter im Lande. Neben einer „klassischen“ Fischzucht im Mürzer Oberland betreibt er auch eine IndoorFarm in einer aufgelassenen Groß-Tischlerei in Weiz. Und was dort in seinen Becken schwimmt, ist erstaunlich: Von Garnelen über Goldbrasse und Wolfsbarsch bis Barramundi und Zackenbarsch.
2. White Panther
Ein erstaunliches und sehr nachhaltig gedachtes Projekt: Die Abwärme eines Holzgas-Kraftwerks sorgt für Wärme und Energie einer Garnelenfabrik. Das Besondere an dieser 2021 gestarteten Indoor-Zucht: Die Garnelen-Eier stammen aus eigener Zucht, also ein völlig abgeschlossener Kreis. Die steirischen Garnelen gibt’s in drei Größen.
3. Blün
Österreichs erstes Aquaponik-Konzept ging vor zehn Jahren an den Start: Vier Wiener Landwirte kombinierten eine Glashaus-Anlage mit einer Indoor-Zucht afrikanischer Raubwelse – deren Ausscheidungen wiederum das Gemüse im Glashaus düngen. Der „Wiener Wels“ ist in der Gastronomie gut etabliert, es gibt sogar Wels-Leberkäse (der gar nicht schlecht ist).
4. Azolla
Wiens zweites Aquaponik-Projekt ist zwar kleiner, befindet sich dafür aber mitten in der Stadt: Philipp Loidolt-Shen züchtet im Souterrain afrikanische Buntbarsche, schlachtet und liefert auf Bestellung. Und er baut auch MiniAquaponic-Anlagen im Heim-Format.
5. Alpengarnelen
Das Tiroler Projekt von Daniel Flock und Markus Schreiner war der erste Versuch, in Österreich White Tiger-Garnelen zu züchten. Fünf bis sechs Monate gedeihen die kleinen Krebse in 28° warmem Salzwasser, dann wiegen sie 22 bis 25 Gramm.
6. Böhmerwald Fisch
Der Zander zählt zu den beliebtesten Speisefischen im Land, in freier Wildbahn ist der Spitzen-Predator aber selten. Die Energie für die Indoor-Zucht wird zu 60 Prozent selbst hergestellt, das Futter stammt aus Resten der Fisch-Industrie. Böhmerwald Fisch beliefert die Top-Gastronomie sowie normale Fischfreunde.
7. Seewinkler Zander
Und noch einmal Zander: Nein, nicht jeder Zander, den man rund um den Neusiedlersee vorgesetzt bekommt, stammt aus dem See. Meistens eher aus Kasachstan, im besseren Fall aus der jungen Indoor-Zanderzucht in Pamhagen – immerhin in der Nähe des Sees.