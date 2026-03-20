TOP 10: Wo die Pistazie am besten ist

Die meisten Pistazien kommen aus Kalifornien, der Türkei oder dem Iran. Aus Bronte nördlich von Catania in Sizilien stammt zwar nur etwa ein Prozent der weltweiten Pistazienernte, die sind aber die besten. Die auf Lavaboden wachsenden Pistazien besitzen eine geschützte Herkunftsbezeichnung, werden nur jedes zweite Jahr geerntet und gelten als die teuersten der Welt.