Der Preis der Pistazie

Landstraßer Hauptstraße, ein kleiner Laden mit blauer Fassade zwischen einem Barbershop und einem hippen Kaffeebohnen-Outlet. Aber nicht nach frisch gemahlenem Kaffee oder Haarpomade duftet es hier vor der Ladenzeile, vielmehr entströmt dem kleinen Laden eines der besten Aromen der Welt – frisch geröstete Nüsse. Konkret drehen sich gerade Mandeln mit Rosmarin langsam in Vasil Ivanovskis computergesteuerter Rösttrommel mit Sichtfenster.

Vor sieben Jahren entschied sich der bulgarische Manager dafür, sein Leben zu verändern, in Griechenland das Rösten von Nüssen zu erlernen und das dann in Wien zu praktizieren. „Kein einfaches Geschäft“, sagt er. An die 60 verschiedene Nüsse und Kerne röstet er, darunter natürlich auch Pistazien, sowohl in der Schale als auch die geschälte Version.

Woher seine grünen Nuggets stammen? Ausschließlich aus dem Iran, sagt Vasil Ivanovski, dort gebe es die besten Voraussetzungen für die Pistazien, die längste Tradition und daher auch die besten Qualitäten.

Aber war da nicht gerade was mit dem Iran? Und die Lade mit den Pistazien ist gerade auch verdächtig leer …